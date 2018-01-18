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Клинцевич назвал закон о реинтеграции Донбасса "мишурой", оторванной от реальности

Международная панорама Кризис на Украине
18 января, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 18 января./ТАСС

Сенатор убежден, что с его принятием по сути ничего не изменится

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МОСКВА, 18 января./ТАСС/. Закон о реинтеграции Донбасса, который в четверг приняла Верховная рада, не имеет никакого отношения к реальности и не решит проблемы региона. Такое мнение высказал в четверг журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"С его принятием по сути ничего не изменится. Появились только новые термины. Закон не более чем идеологическая мишура, не имеющая никакого отношения к реальной жизни. С его помощью не решить ни одной проблемы", - сказал сенатор.

Комментируя отклонение депутатами Рады поправки о разрыве дипломатических отношений с Россией, Клинцевич отметил, что им, "видимо, в доступной форме объяснили, чем это грозит, прежде всего, самой Украине, для которой наша страна по-прежнему остается главным торговым партнером".

Он также подчеркнул, что Россия будет продолжать настаивать на неукоснительном выполнении украинской стороной минских договоренностей как обязательном условии мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Верховная рада 18 января приняла внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса).

В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны, в том числе для освобождения территорий на востоке страны, без согласия парламента.

Для этого создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта. Кроме того, из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о минских соглашениях.

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