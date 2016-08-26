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Московская филармония установила рекорд по продажам абонементов

Культура
26 августа, 14:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Виктория Иванова
На сезон 2016/2017 реализовано более 100 тыс.абонементов - это абсолютный показатель за все существования филармонии
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МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Виктория Иванова/. Московская государственная академическая филармония к настоящему времени продала более 100 тыс. абонементов на концерты сезона 2016/2017. Это стало абсолютным рекордом продаж за всю историю существования концертной организации, сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь генерального директора филармонии Наталия Уварова.

"Этот абсолютный рекорд по продажам абонементов за все время существования филармонии, показывающий, что классическая музыка сегодня становится нормой жизни для людей самых разных поколений", - сказала Уварова.

Пресс-секретарь отметила, что по традиции наибольшей популярностью пользуются абонементы в Концертном зале имени Чайковского и Большом зале консерватории. Однако также почти на треть по сравнению с прошлым годом выросли продажи в недавно открытой Филармонии-2 (Концертный зал имени Рахманинова) и Камерном зале филармонии, что также может говорить об определенных тенденциях слушательского интереса - в частности, к современной музыке.

Продажи абонементов активно идут как в онлайн-режиме, так и в кассах, в примерно равных долях.

Всего в продажу поступило около 130 тыс. абонементов. Только в первые сутки - в феврале - организация продала 34 тыс. абонементов на сумму 88 млн рублей.

В этом году Московская филармония подготовила более 200 абонементных программ. Стоимость взрослого абонемента варьируется от 400 руб. до 4 тыс. руб., стоимость детского составляет в среднем 600 руб.

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