Памятник архитектуры 1930-х годов разрушен на окраине Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Деревянная дача при саде "Озерки" на окраине Санкт-Петербурга, признанная объектом культурного наследия, оказалась разрушенной. Это установили специалисты городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) во время проверки сообщений, опубликованных в СМИ со ссылкой на региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

"Зафиксирована полная утрата здания, в связи с чем пользователь объекта вызван на составление протокола по ч. 1 ст. 7.14.1. КоАП РФ "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, в том числе выявленных объектов культурного наследия", - сообщила ТАСС начальник отдела по связям с общественностью и работе с гражданами КГИОП Ксения Черепанова.

Представитель КГИОП отметила, что состояние этого здания и раньше вызывало беспокойство органов охраны памятников. В апреле Выборгский районный суд Петербурга постановил привлечь собственника дачи при саде "Озерки" к штрафу в 500 тыс. руб. При осмотре здания в 2015 году специалисты КГИОП установили, что его состояние "значительно ухудшилось по сравнению с его состоянием в 2013 году" - конструкции кровли и чердачного перекрытия были значительно повреждены пожаром, кровля частично обрушилась, отсутствовали витражи на окнах, территория не ухожена и др.

В июне 2016 года по результатам историко-культурной экспертизы деревянная дача была включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве регионального памятника. По информации КГИОП, штраф за уничтожение объекта культурного наследия может составить до 20 млн руб.

Дача при саде "Озерки" была расположена на перемычке между Верхним и Средним Суздальскими озерами в Выборгском районе города. Двухэтажный деревянный дом построен в период между 1932 и 1946 годами. По данным КГИОП, в настоящее время она принадлежит Санкт-Петербургскому гуманитарному университету профсоюзов.