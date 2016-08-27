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Российский оркестр выступил на фестивале танго в Аргентине

Культура
27 августа, 10:36 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
Квартет во главе с Иваном Таланиным исполнил несколько танго в культурном центре "Усина дель арте"
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© AP Photo/Jorge Saenz

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 августа. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Российский оркестр Tango en vivo выступил в пятницу на проходящем в Аргентине фестивале танго.

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Квартет во главе с бандонеонистом Иваном Таланиным (бандонеон является разновидностью гармоники - прим. ТАСС) исполнил несколько танго в культурном центре "Усина дель арте". Три композиции заодно стали аккомпанементом к выступлению победителей отборочных турниров чемпионата мира по танго. Более 20 пар, среди которых были представители не только Аргентины, но и других стран, показали мастерство.

Как рассказал Таланин в беседе с корреспондентом ТАСС, для аргентинцев нередко становится неожиданностью то, что музыканты из России играют танго. "Даже в аэропорту, когда проходишь границу, удивляются, что ты с российским паспортом везешь с собой бандонеон", - сказал он. Таланин отметил, что в профессиональных кругах уже многие знакомы с российскими музыкантами, исполняющими танго. "Но если брать большинство аргентинцев, то для них это, конечно, в новинку", - добавил он.

28 августа Tango en vivo также выступит с сольным концертом в Культурном центре имени Хулиана Сентейи. "Мы приготовили специальную программу, приуроченную к выпуску нашего первого диска", - отметил собеседник агентства. По словам музыканта, в альбом El Clasico вошли самые известные классические аргентинские танго.

Чемпионат мира по танго начался в Аргентине 22 августа. Он проходит в двух категориях - салонное и сценическое танго. Право представить Россию в полуфиналах в обеих категориях завоевали шесть пар. Заключительные этапы пройдут 30 и 31 августа в одном из крупнейших культурно-спортивных комплексов Буэнос-Айреса "Луна-Парке".

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