Российский оркестр выступил на фестивале танго в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 августа. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Российский оркестр Tango en vivo выступил в пятницу на проходящем в Аргентине фестивале танго.

Квартет во главе с бандонеонистом Иваном Таланиным (бандонеон является разновидностью гармоники - прим. ТАСС) исполнил несколько танго в культурном центре "Усина дель арте". Три композиции заодно стали аккомпанементом к выступлению победителей отборочных турниров чемпионата мира по танго. Более 20 пар, среди которых были представители не только Аргентины, но и других стран, показали мастерство.

Как рассказал Таланин в беседе с корреспондентом ТАСС, для аргентинцев нередко становится неожиданностью то, что музыканты из России играют танго. "Даже в аэропорту, когда проходишь границу, удивляются, что ты с российским паспортом везешь с собой бандонеон", - сказал он. Таланин отметил, что в профессиональных кругах уже многие знакомы с российскими музыкантами, исполняющими танго. "Но если брать большинство аргентинцев, то для них это, конечно, в новинку", - добавил он.

28 августа Tango en vivo также выступит с сольным концертом в Культурном центре имени Хулиана Сентейи. "Мы приготовили специальную программу, приуроченную к выпуску нашего первого диска", - отметил собеседник агентства. По словам музыканта, в альбом El Clasico вошли самые известные классические аргентинские танго.

Чемпионат мира по танго начался в Аргентине 22 августа. Он проходит в двух категориях - салонное и сценическое танго. Право представить Россию в полуфиналах в обеих категориях завоевали шесть пар. Заключительные этапы пройдут 30 и 31 августа в одном из крупнейших культурно-спортивных комплексов Буэнос-Айреса "Луна-Парке".