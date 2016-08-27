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Аксенов: Крым сможет вернуть себе славу центра российского киноискусства

Культура
27 августа, 12:57 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
По словам главы региона, многие советские и российские киноленты были сняты в Крыму и "заслужили любовь миллионов зрителей, получили международное признание"
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Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

© Алексей Павлишак/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Республика Крым сможет вернуть себе славу одного из центров российского киноискусства. Такое мнение высказал в субботу на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксенов, поздравляя россиян с Днем российского кино.

"Сегодня российский Крым возвращает себе славу одного из центров российского киноискусства, - написал Аксенов. - На полуострове снимаются новые фильмы, проходят такие знаковые мероприятия, как традиционный Международный телекинофорум "Вместе", Международный детский кинофестиваль "Алые паруса Артека" и ряд других".

По его словам, многие советские и российские киноленты были сняты в Крыму и "заслужили любовь миллионов зрителей, получили международное признание, стали достоянием мировой художественной культуры". "В истории российского кино Крым занимает особое место, - уверен Аксенов. - Именно в Ялте была создана первая отечественная кинофабрика. Именно в Крыму один из "отцов" российского кинематографа Александр Ханжонков снял первый полнометражный исторический фильм "Оборона Севастополя". Именно у нас были созданы многие киноленты, ставшие классическими".

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Крым известен своей кинематографической историей всему миру. Ведущие киностудии СССР неоднократно использовали уникальное месторасположение полуострова. Здесь, в Ялте, снимали эпизод фильма "Иван Васильевич меняет профессию", в районе Судака был снят "Отелло" с Сергеем Бондарчуком и Ириной Скобцевой в главных ролях.

Один из эпизодов фильма "Добровольцы" с Михаилом Ульяновым и Леонидом Быковым снимался в Судакской крепости, которая играла роль испанской крепости. Тогда герой актера Петра Щербакова после того, как был сбит на самолете во время гражданской войны в Испании в 1937 году, приземлялся на парашюте и вел бой именно здесь, в Крыму.

На полуострове снимали такие фильмы, как "Акваланги на дне", "Василий Буслаев", "Одиссея капитана Блада" и, конечно, такие известные советские блокбастеры, как "Пираты XX века" и "Одиночное плавание", что было своеобразным ответом голливудскому циклу о Рэмбо. Одним из самых известных телесериалов, который снимался в Крыму чуть более десяти лет назад, стал фильм Владимира Бортко по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

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Аксенов, Сергей Валерьевич
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