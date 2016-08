Пробная запись песни It’s For You Маккартни и Леннона ушла с молотка почти за $24 тыс.

ЛОНДОН, 27 августа. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Музыкальная пластинка с ранней версией песни It’s For You, записанная участниками The Beatles для певицы Силлы Блэк, ушла с молотка в Ливерпуле за £18 тыс. ($23,8 тыс.). Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация "Би-би-си".

По словам эксперта творчества ливерпульской четверки Стивена Бэйли, который обнаружил данную запись, пробная версия It’s For You была выставлена на аукцион реликвий The Beatles, устроенном в Юнити-театре в Ливерпуле. Эта композиция была написана Полом Маккартни и Джоном Ленноном для певицы Силлы Блэк. Демо-диск продолжительностью менее двух минут был передан ей в 1964 году в лондонском театре "Палладиум".

В начале августа прошлого года 72-летняя Силла Блэк (подлинное имя - Присцилла Уайт) умерла в результате инсульта, вызванного ее неудачным падением в своем доме в испанском курортном городе Эстепона. Когда уже после этой трагедии ее племянник Саймон Уайт обнаружил в доме певицы семидюймовую виниловую пластинку с названием песни, то был убежден, что это запись самой Блэк.

Уайт отнес пластинку для оценки в магазин The Beatles Shop на ливерпульской улице Мэтью-стрит, владельцем которого является Бэйли. Он решил послушать демо-диск, включил проигрыватель и услышал голос молодого Пола Маккартни. Так и обнаружилась эта, по общему мнению, потерянная запись.