Клип Бейонсе на песню "Formation" признан лучшим видео года на MTV Video Music Awards

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Музыкальное видео американской певицы Бейонсе на ее композицию "Formation" признано "Лучшим видеоклипом года" на церемонии вручения престижных премий MTV Video Music Awards. 33-я церемония объявления и награждения лауреатов за достижения в создании музыкальных клипов состоялась в воскресенье в знаменитом спортивном комплексе "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.

Всего видео на песню "Formation" с шестого студийного альбома Бейонсе под названием "Lemonade" было номинировано на шесть наград. В самой главной номинации клип обошел работы поп-звезды Джастина Бибера ("Sorry"), американского рэпера Канье Уэста ("Famous"), канадца Дрейка ("Hotline Bling") и британской певицы Адель ("Hello").

Бейонсе также стала лидером по количеству полученных наград, завоевав восемь статуэток, в том числе в категории "Лучшее женское видео" за клип на песню "Hold Up". Последняя работа, между тем, оставила без премии в данной номинации видео Адель "Hello", которое претендовало на семь статуэток - больше, чем любой другой клип в этом году. В итоге же британка осталась без единой награды.

"Лучшим мужским видео" признан клип шотландского диджея Келвина Харриса на его композицию "This Is What You Came For", который обошел Дрейка ("Hotline Bling"), Канье Уэста ("Famous"), а также работы американского рэпера Брайсона Тиллера ("Don't") и канадца The Weeknd (Уикенд) ("Can't Feel My Face"). В категории "Лучший новый исполнитель" победа досталась американской поп-рок-группе DNCE, а в номинации "Лучшее хип-хоп видео" не было равных Дрейку ("Hotline Bling"). Специальная премия имени Майкла Джексона за достижения в музыкальной карьере была присуждена барбадосской исполнительнице в стиле ритм-н-блюз Рианне.

В этом году борьба за награды проходила в 17 номинациях. Всего за время почти трехчасовой церемонии на сцене выступили около десятка различных исполнителей, в том числе Бейонсе, Рианна и Ариана Гранде. Однако самым ожидаемым стало появление американской поп-дивы Бритни Спирс, которая последний раз выступала на MTV VMA девять лет назад. В этот раз 34-летняя певица вышла на сцену с рэпером G-Eazy, вместе с которым исполнила сингл "Make Me" со своего нового альбома.

Премия MTV Video Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году, став впоследствии одной из самых престижных наград в сфере создания музыкальных видео. Ее лауреатам традиционно вручают статуэтки в виде астронавта в скафандре с флагом, на котором изображен логотип телеканала.