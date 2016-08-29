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Московский театр поэтов откроется на Патриарших прудах

Культура
29 августа, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Там планируется сделать постановки с участием актера Анатолия Белого и поэта Веры Полозковой, а также шоумена Александра Реввы
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московский театр поэтов, основанный режиссером и актером Театра на Таганке Владиславом Маленко и до сих пор не имевший постоянной площадки, откроется в Малом Козихинском переулке в Москве как подразделение Центра драматургии и режиссуры. Об этом журналистам сообщил глава столичного департамента культуры, министр правительства Москвы Александр Кибовский.

"Мне приятно, что это сделано на уровне творческой корпорации. Это не просто административное решение, которое вымучено департаментом в кабинетах", - отметил он. В свою очередь, руководитель Центра драматургии и режиссуры, худрук Студии Soundrama Владимир Панков рассказал журналистам, что помещению на Патриарших прудах еще предстоит ремонт, во время которого постановки Маленко будут реализовываться в центре.

"Мы приняли решение: чтобы Влад мог работать прямо сейчас, он может использовать площадку на Беговой под свои нужды, и мы будем планировать свой график в соответствии с этим", - сказал Панков. Сколько времени займут строительные работы и когда Московский театр поэтов откроется для зрителей, пока неизвестно - все зависит от результатов обследования помещения и создания проекта.

По словам Маленко, это небольшая площадка - она рассчитана максимум на 50 мест, но "абсолютно поэтическая". Он рассказал журналистам, что на Беговой планируется сделать постановки с участием актера Анатолия Белого и поэта Веры Полозковой, а также шоумена Александра Реввы, который планирует читать стихи Агнии Барто детям.

"У нас много людей, которые хотят поучаствовать на площадке в качестве эксперимента. Хочется здесь делать только премьеры", - сказал он. До обретения постоянной площадки Московский театр поэтов принимал участие в городских акциях и фестивалях - в частности, в "Библионочи" и "Маяках Победы", в театральных постановках и фестивале "Филатов-фест".

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