Михалков поставит "Рабу любви" со слушателями своей Киноакадемии

МОСКВА, 30 августа. /Корр.ТАСС Наталья Баринова/. Никита Михалков планирует поставить мюзикл "Раба любви" вместе со слушателями актерской мастерской своей Академии кинематографического и театрального искусства. Об этом режиссер рассказал во вторник в интервью ТАСС.

"Возможно, нам удастся начать работу над мюзиклом "Раба любви" на музыку Эдуарда Артемьева, либретто Юрия Ряшенцева", - пояснил Михалков, добавив, что давно хотел сделать этот спектакль.

"Если он получится, мы перенесем его на подмостки какого-нибудь театра, - отметил Михалков. - Безусловно, чтобы ставить мюзикл, нужно работать с большим кастингом, но мы уже изначально набираем людей, прослушивая в том числе и их вокальные данные".

Режиссер добавил, что также давно думает и о постановке серии спектаклей по Чехову. "Еще я хотел бы поставить три произведения Чехова с одними и теми же актерами – "Механическое пианино", "Иванов" и "Чайка", - сказал Михалков. - Это планы. У меня никогда не бывает одной идеи. Это как пельмени: ты забрасываешь все, который первый всплыл, тот ты и ешь".

Помимо мюзикла и спектаклей Михалков планирует вновь поработать с русской не игровой прозой, и, в частности с произведениями Бунина и Чехова. "Мы планируем сделать открытую репетицию творческой лаборатории и представить "Метаморфозы", - сказал Михалков. - И здесь, думаю, мы совместим какие-то рассказы, которые ставили в прошлом году, но играть их будут другие актеры, и новые произведения, которые ранее не ставились".

Михалков добавил: "Хотелось бы также поработать над спектаклем "Неоконченная пьеса для механического пианино" – над той постановкой, которую я делал с Мастроянни в Италии".

Академики думают и над пластическим воплощением романа "Воскресение" и постановкой произведений Шекспира. В 1975 году режиссер поставил картину "Раба любви" с Еленой Соловей в главной роли. Музыку к фильму написал Эдуард Артемьев, сценарий - Андрей Кончаловский и Фридрих Горенштейн.

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