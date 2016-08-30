Михалков: судьба российской картины на "Оскаре" зависит не только от ее качества

МОСКВА, 30 августа. /Корр.ТАСС Наталья Баринова/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков не берется прогнозировать, какую картину российский Оскаровский комитет в этом году мог бы выдвинуть от РФ на "Оскар", однако считает, что судьба любой ленты будет зависеть не только и не столько от ее качества. Об этом режиссер сказал сегодня в интервью ТАСС.

В конце сентября Россия должна будет выдвигать свою картину на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

"Прогнозировать всегда нелегко, но все-таки раньше можно было из лоскутков политических ситуаций выложить некий орнамент, чтобы хоть что-то предполагать, - отметил Михалков. - Сегодня же я представить себе не могу, какая из наших картин, которые вышли на экран, могла бы претендовать на "Оскар". И это вопрос совершенно не связанный с уровнем и качеством наших картин".

По мнению Никиты Михалкова даже самые качественные картины последнего времени не смогут переломить политической ангажированности: "Вот, казалось бы, фильмы "Сталинград" или "Батальон" могли бы, наверное, подойти по качеству, - считает Михалков. - Или та же картина "Про любовь". Но в сегодняшних условиях, когда российских параолимпийцев не пускают на Олимпийские игры – какую бы картину сейчас не отправили – это будет во многом история с предрешенным финалом. Либо же это должна быть картина, которая уж так опускает нашу страну, что этим и заинтересует".

Полностью интервью с Никитой Михалковым можно прочитать здесь