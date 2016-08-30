Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Михалков: судьба российской картины на "Оскаре" зависит не только от ее качества

Культура
30 августа, 8:05 UTC+3
По мнению режиссера даже самые качественные картины последнего времени не смогут переломить политической ангажированности
Материал из 1 страницы
Никита Михалков

Никита Михалков

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /Корр.ТАСС Наталья Баринова/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков не берется прогнозировать, какую картину российский Оскаровский комитет в этом году мог бы выдвинуть от РФ на "Оскар", однако считает, что судьба любой ленты будет зависеть не только и не столько от ее качества. Об этом режиссер сказал сегодня в интервью ТАСС.

Смотрите также
Кадр из фильма "Ученик"
Фильм "Ученик" Серебренникова попал в лонг-лист European Film Awards 2016

В конце сентября Россия должна будет выдвигать свою картину на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

"Прогнозировать всегда нелегко, но все-таки раньше можно было из лоскутков политических ситуаций выложить некий орнамент, чтобы хоть что-то предполагать, - отметил Михалков. - Сегодня же я представить себе не могу, какая из наших картин, которые вышли на экран, могла бы претендовать на "Оскар". И это вопрос совершенно не связанный с уровнем и качеством наших картин".

По мнению Никиты Михалкова даже самые качественные картины последнего времени не смогут переломить политической ангажированности: "Вот, казалось бы, фильмы "Сталинград" или "Батальон" могли бы, наверное, подойти по качеству, - считает Михалков. - Или та же картина "Про любовь". Но в сегодняшних условиях, когда российских параолимпийцев не пускают на Олимпийские игры – какую бы картину сейчас не отправили – это будет во многом история с предрешенным финалом. Либо же это должна быть картина, которая уж так опускает нашу страну, что этим и заинтересует".

Полностью интервью с Никитой Михалковым можно прочитать здесь

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Премия "Оскар"
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Фестиваль "Русское поле" в Москве
13
Жерар Депардье открыл культурный центр в Саранске
9
В московском метро запустили поезд "Союзмультфильм"
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
2
Правительство вносит в Думу законопроект о садоводстве и дачном хозяйстве
3
ПКР: решение о недопуске российских паралимпийцев распространяется на зимние Игры-2018
4
Источник: почти все сотрудники МУР, кроме "убойного отдела", выведены за штат
5
Источник: начальник МУР Игорь Зиновьев уходит со своего поста
6
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
7
СМИ: в КНДР казнили главу генерального штаба из-за обвинений в коррупции
Темы дня
Реклама