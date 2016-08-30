В Симферополе открыли мемориальную доску Фаине Раневской

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Мемориальная доска выдающейся советской актрисе театра и кино Фаине Раневской открыта в Симферополе на доме, где она проживала с 1918 по 1923 годы.

"Для всех жителей Симферополя открытие мемориальной доски великой актрисе Фаине Георгиевне в год 120-летия со дня ее рождения - большое событие. Она играла в театрах Керчи и Евпатории, а в Симферополе почти пять лет выступала на сцене бывшего дворянского театра", - рассказал ТАСС Анатолий Гендин, руководитель национально-культурной автономии евреев Крыма, которая выступила инициатором открытия доски.

По его словам, установить точное место жительства Раневской в Симферополе помогли обращения в центральный архив РФ и государственный архив Крыма. В частности, были получены подтверждения, что актриса действительно выступала на театральной сцене Симферополя, а по спискам жильцов было установлено, что она проживала в доме №16 по улице Товчиановской (ныне улица имени Самокиша - прим. ТАСС).

На установленной на фасаде дома мраморной табличке написано: "в этом доме с 1918 по 1923 гг. совместно с семьей своей наставницы, заслуженной актрисы РСФСР П.Л. Анисимовой (Вульф) проживала одна из величайших актрис XX века Фанни Гиршевна Фельдман-Раневская (1896-1984), народная актриса СССР". На мероприятии на установленном экране демонстрировались фрагменты из кинофильмов, в которых снималась Раневская.

Фаина Георгиевна Раневская (Фельдман) - советская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Известна по ролям в театре и кино. Наиболее яркими и запоминающимися стали сыгранные ею роли в кинофильмах "Подкидыш", "Весна" и "Золушка". В Крыму Раневская провела с 1918 по 1923 годы, выступая на сценах театров Евпатории, Симферополя, Керчи. После работы в крымских театрах в 1931 году Раневская играла в театрах Москвы. Скончалась в Москве в 1984 году.