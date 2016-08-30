Трегулова: дар коллекции Центру Помпиду откроет миру актуальное российское искусство

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Собрание произведений российского искусства 1950-2000 годов, переданное в дар Центру Помпиду (Париж) коллекционерами и художниками, позволит обратить внимание на современное состояние дел на арт-сцене в России, считает директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Русский авангард знают - он есть Центре Помпиду, в Музее Стеделийк, Музее современного искусства в Нью-Йорке. Современную ситуацию не знает никто, нас нет нигде: ни в Базеле, ни на одной крупной художественной ярмарке при том, что Россия- страна невероятной креативности. И тут существует очень серьезный пласт современного искусства, и это искусство недооценено", - сказала она сегодня на пресс-конференции в ТАСС.

По ее словам, планы Центра Помпиду на коллекцию - сначала показать ее на шестимесячной выставке "Коллекция! Современное искусство в СССР и России 1950-2000: уникальный дар музею", потом в режиме ротации выставлять произведения в своей постоянной экспозиции и выдавать их на обменные выставки - говорит о том, что таким образом о российском искусстве послевоенного периода узнают как можно больше людей по всему миру - от профессионалов до обычных зрителей.

"Эти работы будут путешествовать, и я очень надеюсь на то, что этот проект станет критической точкой поворота внимания в мире на современную российскую художественную ситуацию. И, конечно, мы создаем прецедент уникального музея (за рубежом - прим. ТАСС) , владеющего лучшей коллекцией русского искусства, и теперь это будет коллекция протяженностью почти век", - заключила директор Третьяковской галереи.

Речь идет о передаче в дар 250 произведений российского искусства 1950-2000 годов. Таким образом, коллекция Центра Помпиду продолжит пока что представленную преимущественно авангардными произведениями линию российского искусства. С российской стороны куратором проекта выступила директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова, с французской - куратор Центра Попмиду Николя Люччи-Гутников.

Уникальность проекта, поддержку которому оказали благотворители, в том, что единичные произведения российского искусства есть и в Тейт Модерн (Лондон), и в нью-йоркском Музее современного искусства, но такой полной ретроспективы российского искусства в зарубежных музейных собраниях не было никогда прежде.