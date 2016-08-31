Театр "У Никитских ворот" покажет новые спектакли по Шукшину и Пушкину

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Новый сезон, 34-й по счету, откроется в театре "У Никитских ворот" 2 сентября. Зрителей ждет ряд премьер, в числе которых фантазия по рассказу Василия Шукшина "… и цирк", музыкальный спектакль "Капитанская дочка" по повести Александра Пушкина и новая редакция "Ромео и Джульетты" Уильяма Шекспира. Об этом рассказал в среду ТАСС руководитель театра Марк Розовский.

"Сначала будет премьера "Братишек" - постановка заслуженного артиста России Юрия Голубцова. А дальше я выпускаю рассказ Шукшина "… и цирк" - необычная история в духе Шукшина, смешные характеры, нелепая человеческая история… Также до Нового года будет представлен "О, милый друг" по Мопассану", - сказал Розовский.

Во второй половине сезона театр "У Никитских ворот" планирует выпустить музыкальный спектакль "Капитанская дочка". Худрук описал его как "могучий" спектакль, предназначенный прежде всего молодежной аудитории. "В данный момент пьеса перепечатывается, дальше пойдет работа с композитором, аранжировка", - поделился Розовский.

Другая премьера, которая также адресована в основном молодежи, - "Ромео и Джульетта". "Это новая редакция нашего шекспировского спектакля: новые актеры, новые костюмы, театральное решение и было у нас хорошее, эффектное. Но раньше я ставил спектакль на Старой сцене, а сейчас это будет на Новой сцене, большего масштаба", - рассказал режиссер.

В числе других спектаклей нового сезона - "Крик лангусты" и "Стеклянный зверинец". Они выйдут на Старой сцене. "Человек-волк. По следам Зигмунда Фрейда" и "Папа, мама, я и Сталин" станут заключительными премьерами будущего сезона. Розовский отмечает, что в театре не могут говорить с уверенностью о сроках премьер из-за неопределенности с финансированием. "Все эти планы могут сбыться и не сбыться: ведь все зависит от того, будет ли обеспечено финансирование наших проектов в кризисное время, которое переживает страна", - заключил худрук театра.

Театр "У Никитских ворот" был основан Розовским в 1983 году, с 1991 года он стал государственным. На сцене театра идут около 30 постановок, как имеющие долгий зрительский успех - например, "Песни нашего двора" и "Роман о девочках", так и спектакли по произведениям современных авторов: "Похороните меня за плинтусом" Павла Санаева и "Метель" Владимира Сорокина.