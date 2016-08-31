Театр "Содружество актеров Таганки" готовит к новому сезону три премьеры

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский театр "Содружество актеров Таганки" в новом сезоне, 24-м по счету, готовит три премьеры, одна из которых будет приурочена к 100-летию Октябрьской революции. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
"Художественный руководитель нашего театра Николай Губенко продолжает работу над инсценировкой по произведениям советской классики. Свой новый спектакль режиссер планирует представить к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, но подробности пока держит в секрете", - заявил представитель театра. В "Содружестве актеров Таганки" отметили масштабность задуманного проекта. "Увидит ли постановку зритель, будет зависеть от финансирования", - добавили в театре.
Репертуар для детской аудитории пополнит музыкальный спектакль "Тайна цветика-семицветика" по мотивам сказки Валентина Катаева. Премьерные показы пройдут 22 и 23 октября на Большой сцене. "На этот раз нам обещают встречи с волшебниками, путешествие в таинственный сад цветов, созерцание северного сияния, песни белых медведей и даже настоящий рыцарский турнир. А еще именно от решения зрителей будет зависеть финал всей сказочной истории", - рассказали в пресс-службе.
В ноябре на Малой сцене театра состоится режиссерский дебют Николая Коробова - спектакль по пьесе Мартина Макдонаха "Однорукий из Спокана". "Если бы внутри нашего театра существовала своя собственная театральная премия, то этот спектакль, без всякого сомнения, получил бы главный приз в номинации "Любимые артисты в самом неожиданном амплуа", - признались в "Содружестве актеров Таганки".
Кроме того, театр продолжит показ премьеры прошлого сезона - спектакля "Бег". Постановку хорошо приняли как зрители, так и критики, отметили в театре. Театр "Содружество актеров Таганки" был основан в 1993 году. В его труппу вошли 36 актеров и часть сотрудников Театра на Таганке, основанного Юрием Любимовым.