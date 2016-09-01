Пара из России заняла призовое пятое место на ЧМ по танго в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 сентября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Россияне Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина (Москва) заняли призовое пятое место на чемпионате мира по танго в категории сценическое танго. Финал соревнований прошел в культурно-спортивном комплексе "Луна-Парк" в Буэнос-Айресе.

Лучшими были признаны аргентинцы Уго Мастролоренсо и Агустина Вигнау из города Лос-Польворинес (провинция Буэнос- Айрес). Россию в финале также представляли Мария Васильева и Максим Герасимов (Санкт-Петербург) и Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева (Москва). Всего за право называться лучшими боролись 20 пар.

В беседе с корреспондентом ТАСС Васин и Хамзина рассказали, что в этом году впервые выступают вместе. "До этого я не участвовала в чемпионате мира и даже представить не могла, что окажусь в пятерке", - добавила Сагдиана. Дмитрий, в свою очередь, выступает на этих соревнованиях уже пятый год. "Пятое место для меня тоже не в первый раз. Но сегодня, когда я танцевал, я чувствовал себя максимально свободно. И, наверное, как раз сегодня я был именно счастлив", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что танго - это интернациональный танец, и высокий уровень в нем демонстрируют не только аргентинцы. "Раньше говорили, что русские плохо танцуют танго, что это ненастоящее танго. Но из года в год мы пытаемся доказать обратное. И у нас это получается", - добавил Васин.

Ранее в Буэнос-Айресе также определились чемпионы в категории салонное танго. Победителями стала пара из аргентинского города Банфилд Мелиса Сакчи и Кристиан Паломо. Среди 40 пар, вышедших финал, две были из России: Екатерина Симонова и Станислав Фурсов (Москва) и Герасимов и Васильева, которые в прошлом году заняли призовое четвертое место в этой категории.

Чемпионат мира по танго, начавшийся 22 августа, проходил в двух категориях - салонное и сценическое танго. Салонное танго представляет собой классический стиль, для которого характерны медленные размеренные движения, включающие все основные шаги и фигуры. Салонный стиль традиционно противопоставляется постановочному сценическому, особенностями которого являются виртуозная техника и зрелищность акробатических движений и фигур.