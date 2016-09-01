В Москве и Петербурге откроют мемориальные доски Георгию Юматову и Алексею Смирнову

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мемориальные доски в честь актеров-фронтовиков Георгия Юматова и Алексея Смирнова откроют в этом году в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО), не уточнив конкретные даты открытия памятных знаков.

"РВИО продолжает масштабную программу по установке мемориальных досок Героям Великой Отечественной войны на зданиях школ, где они учились, - отметили в пресс-службе. - В 2016 году будут открыты памятные знаки и в честь великих актеров-фронтовиков. Имя Георгия Юматова увековечат в Москве, а Алексея Смирнова - в Санкт-Петербурге".

Георгий Юматов (1926-1997) снялся в 72 фильмах. Среди самых известных картин с его участием - "Молодая гвардия", "Корабли штурмуют бастионы", "Герои Шипки", "Педагогическая поэма", "Разные судьбы", "Они были первыми", "Офицеры". Алексей Смирнов (1920-1979) знаком зрителям по кинокартинам "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "В бой идут одни "старики".

"История Великой Отечественной войны через учившегося в твоей школе человека, совершившего подвиг и ставшего героем, будет восприниматься гораздо глубже и эмоциональнее, чем основанная только на параграфах учебников, на книгах и художественных фильмах", - привели в пресс-службе слова председателя РВИО, министра культуры РФ Владимира Мединского.

"В 2016 году более 500 памятных досок появятся на фасадах образовательных учреждений в 17 регионах России", - отметили в пресс-службе. В частности, планируется установка мемориальных досок в Астраханской, Белгородской, Ивановской, Тульской, Тамбовской, Тверской, Челябинской областях, а также Республиках Алтай, Калмыкия, Хакасия, Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии и Дагестане. В 2015 году по инициативе РВИО было открыто более тысячи памятных досок на школах страны.