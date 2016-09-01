Опрос: выбери лучшее платье церемонии открытия Венецианского кинофестиваля

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Вечером в среду, 31 августа, состоялась церемония открытия 73-го Венецианского кинофестиваля. В этом году по красной дорожке прошли звезды мировой величины: Эмма Стоун, Джим Керри и Киану Ривз, а также Натали Портман и многие другие.
ТАСС предлагает вам выбрать, какие из вечерних нарядов гостей фестиваля, на ваш взгляд, выглядели наиболее эффектно.