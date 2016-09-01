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Опрос: выбери лучшее платье церемонии открытия Венецианского кинофестиваля

Культура
1 сентября, 15:49 UTC+3
Определите самый красивый наряд и сравните свой выбор с мнением других пользователей
Материал из 1 страницы
Соня Бергамаско

Соня Бергамаско

© EPA/CLAUDIO ONORATI

Вечером в среду, 31 августа, состоялась церемония открытия 73-го Венецианского кинофестиваля. В этом году по красной дорожке прошли звезды мировой величины: Эмма Стоун, Джим Керри и Киану Ривз, а также Натали Портман и многие другие.

ТАСС предлагает вам выбрать, какие из вечерних нарядов гостей фестиваля, на ваш взгляд, выглядели наиболее эффектно.

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