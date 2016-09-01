Концепция развития Третьяковской галереи будет реализована до 2025 года

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Светлана Янкина/. Концепция развития Третьяковской галереи, подразумевающая объединение зданий в Лаврушинском переулке, на Крымском Валу и домов-музеев художников под единым музейным брендом, их реконструкцию и частичное изменение функционала, а также создание новых постоянных экспозиций, будет реализована в срок до 2025 года. В результате музей должен стать максимально открытым для своих посетителей мировым центром русского искусства, рассказала ТАСС директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Ориентация на современную публику - это принципиальное, что есть в этой программе. Мы не можем жить в отрыве от тех изменений, которые произошли за десятилетия в мире и нашей стране - у нас другая публика, другие люди, им интересно уже несколько иное, чем 25 лет назад. Надо отвечать этим вызовам, и все должно быть на высочайшем уровне интеллектуального осмысления", - отметила собеседница агентства.

Конкурс на разработку концепции развития год назад выиграла компания Event Communications совместно с AEA Consulting - на ее счету, в частности, проекты для Британского музея в Лондоне и Политехнического музея в Москве. При этом программа разрабатывалась вместе с музейными сотрудниками, потом прошла не одно экспертное обсуждение и, наконец, была одобрена Минкультуры РФ и Советом попечителей Третьяковской галереи.

"Очень важной ее частью является сочетание стратегии на десять лет с концепцией быстрых побед. Разработана подробнейшая дорожная карта реализации всех тех инициатив и проектов, которые там предлагаются, с точным указанием по срокам, по человеческим и финансовым ресурсам - можно ли это сделать за счет ежегодного бюджета музея, за счет привлеченных средств или же потребуются капитальные бюджетные вложения", - рассказала директор Третьяковской галереи.

Собирание музеев

Третьяковская галерея у посетителей в первую очередь ассоциируется со зданием с васнецовскими фасадами в Лаврушинском переулке, где экспонируется историческая коллекция - от древнерусской живописи и до произведений XIX века. Не так давно за счет разнообразных мероприятий, в том числе запуска медиафасадов, обновления общественной зоны и, конечно же, показов побивших все рекорды посещаемости выставки Валентина Серова и текущей выставки Ивана Айвазовского, большой поток людей устремился и в здание на Крымском Валу. Там находится постоянная экспозиция искусства XX-XXI веков и проводятся временные выставки. И совсем мало кто знает и, тем более, постоянно посещает расположенные в разных частях Москвы дома-музеи художников.

Один из ключевых принципов программы развития - объединение всех площадок в единый организм, при этом каждой из них будет отведена своя роль. Так, музей-мастерская Анны Голубкиной станет Центром скульптуры, дом-музей Виктора Васнецова - Центром художественного и декоративного творчества, музей-квартира его брата Аполлинария Васнецова - Центром москвоведения, музей Павла Корина будет отреставрирован и сохранит уникальную атмосферу дома-мастерской.

Реставрация пройдет также в небольшом купеческом доме вблизи храма святого Николая в Голутвине, где родился основатель музея Павел Михайлович Третьяков. Это здание станет мемориальным домом-музеем братьев Третьяковых и Клубом коллекционеров: в дневное время открытый для широкой публики, по вечерам дом будет своеобразным представительством Третьяковской галереи для приема высокопоставленных гостей, коллег и обсуждения насущных музейных вопросов.

"Мы находимся сейчас в стадии разработки проекта и очень надеемся, что сможем открыть его к 2018 году. Мы бы хотели здесь сделать центр, объединяющий современных коллекционеров и посвященный истории коллекционирования в России", - сказала Трегулова.

Опыт трансформации

Наиболее затратной частью музейной жизни предсказуемо являются реконструкция и строительство. В настоящее время музейный комплекс в Лаврушинском переулке прирастает новым зданием, с верхних этажей которого откроется вид на Кремль. Там появится пространство для временных выставок - сейчас они проводятся на Крымском валу и в Инженерном корпусе.

"Часть реставрационных мастерских из депозитария будет перенесена туда, там будет устроено хранение графики, и мы планируем организовать открытый для посещения по записи графический кабинет. Также там будут большие пространства и для образовательных программ, и для отдыха, и для кафе с магазинами", - поделилась директор Третьяковской галереи.

С открытием здания, намеченным на 2020 год, связаны грандиозные планы. Во-первых, весь Инженерный корпус трансформируется в Образовательный центр, откуда будут координироваться программы на всех музейных площадках. В Третьяковской галерее рассчитывают, что в 2022 году там уже появятся учебные помещения для людей разных возрастов и разных видов деятельности - начиная непосредственно с художественных мастерских и заканчивая медиалабораториями.

Также в самом финале реализации концепции планируется объединение зданий депозитария, отдела рукописей и архива в Центр изучения коллекции, где над созданием новых трудов по искусствознанию будут работать как сотрудники музея, так и специалисты со всего мира.

Проекты вне стен музея

Таким образом, в Лаврушинском переулке обозначатся крупные функциональные зоны, их объединит обновленное общественное пространство, которое подразумевает тесную связь музея и города. В теплое время года там будут проводиться разнообразные музейные фестивали и концерты. "Мы планируем открыть и благоустроить большую часть дворов, чтобы весь этот квартал, который вечером становится мертвой зоной, зажил новой жизнью", - сообщила Трегулова.

По ее словам, идея выхода в город, которая также будет реализована по согласованию с дирекцией Парка Горького и на Крымском Валу, принадлежит основателю бюро ОМА/АМО Рэму Колхасу, который вместе с одним из российских бюро может принять участие в реализации архитектурной концепции развития Третьяковской галереи. Также лауреат Притцкеровской премии предложил исходить из того, что в Лаврушинском работает формула "радикального консерватизма", а Крымский Вал - это трансформация и устремленность в будущее. Соответственно, и основной состав посетителей там предполагают увидеть разный - школьники и туристы в первом случае, и молодежь во втором.

Свежая кураторская мысль

Преобразования затронут и основные музейные здания. "Реконструкция коснется инфраструктуры Лаврушинского переулка, той входной зоны, которая сейчас у нас не дотягивает до нужного высокого уровня. Мы ставим задачей большую ротацию экспозиции, внесение в нее свежей кураторской мысли. Что не затронет основные залы, по которым идет мощный туристический поток, это можно делать в залах рядом", - рассказала собеседница агентства. Проектные работы должны быть завершены к 2022 году, строительство планируется в 2023-2024 годах, причем поэтапно, чтобы музей оставался открытым для посетителей.

А на Крымском Валу можно будет попасть в залы открытого хранения и познакомиться с творчеством отдельных художников более подробно - здесь окончание реконструкции намечено на 2023 год. В самой концепции говорится, что это "масштабный и амбициозный проект, для реализации которого потребуются значительные капиталовложения и внутренние ресурсы".

"Те задачи, которые мы ставили перед собой и нашими консультантами, работая над концепцией - это стать ведущим музеем русского искусства в Москве, в России и мире. - сказала Трегулова. - Поэтому, конечно, необходимо привести уровень нашей работы в соответствие с уровнем коллекции, с современными требованиями, которые каждый музей должен выполнять. Сегодня больше, чем раньше, когда музей целиком существовал на бюджетные средства, его будущее - в руках тех людей, которые в нем работают".