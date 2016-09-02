Американский актер Джон Полито скончался в возрасте 65 лет

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НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американский актер итальянского происхождения Джон Полито скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press.
По словам менеджера актера, Полито умер в больнице города Дуарти (штат Калифорния), где проходил лечение от множественной миеломы.
"Джон был прирожденным актером, - отметил в связи с кончиной исполнителя его друг, режиссер Джон Макнотон, который снимал Полито в сериале "Убойный отдел" (Homicide: Life on the Street, 1993-1999). - Друзьям, семье и целой армии поклонников будет его не хватать".
За свою 35-летнюю карьеру Полито, родившийся в Филадельфии (штат Пенсильвания) в 1950 году, снялся в около 200 фильмах и сериалах. Наиболее известен он своими работами в картинах знаменитых режиссеров Итана и Джоэла Коэнов, среди которых - "Перекресток Миллера" (Miller's Crossing, 1990), "Бартон Финк" (Barton Fink, 1991), "Большой Лебовски" (The Big Lebowski, 1998), "Человек, которого не было" (The Man Who Wasn't There, 2001).