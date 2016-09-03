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Юбилейный фестиваль "Киношок" открывается в Анапе

Культура
3 сентября, 0:35 UTC+3 край) 3, сентября. /ТАСС
В основном конкурсе будет представлено восемь фильмов, снятых режиссерами, уже становившимися лауреатами фестиваля
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АНАПА (Краснодарский край), 3 сентября. /ТАСС/. Юбилейный кинофестиваль стран СНГ и Балтии "Киношок" открывается в субботу в Анапе. В основном конкурсе будет представлено восемь фильмов, снятых режиссерами, уже становившимися лауреатами фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

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"Программа конкурса полнометражных фильмов в этом году отличается принципиальным новшеством, обусловленным юбилейной датой. Она сформирована из фильмов авторов - лауреатов и призеров прошлых лет", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В частности, в конкурсе 25-го "Киношока" можно будет увидеть новую работу Николая Досталя "Монах и бес", "Тупик" армянского режиссера Арутюна Хачатряна, "1944" эстонца Элмо Нюганена и другие ленты. Жюри возглавляет актриса Алла Демидова.

В конкурсе короткометражных фильмов будет представлено 16 картин, в числе которых грузинская лента "Отец" Давита Пирцхалавы, украинская "Сгущенка" Катерины Горностай и российский "Светлячок" Натальи Назаровой. Жюри этого блока возглавит казахстанский режиссер Адильхан Ержанов.

Во внеконкурсной программе фестиваля можно будет увидеть новые российские фильмы "Машина любви" Павла Руминова, "Контрибуция" Сергея Снежкина и "Ее звали Муму" Владимира Мирзоева.

Фестиваль "Киношок" существует с 1992 года. Он является единственным на постсоветском пространстве смотров, где представлены фильмы из стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии.

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