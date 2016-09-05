Мединский вручил госнаграды деятелям культуры

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил государственные награды деятелям культуры и искусства на церемонии, состоявшейся в Государственном академическом Большом театре, передает корреспондент ТАСС.

"Имею честь от имени президента Российской Федерации вручить государственные награды, почетные грамоты, благодарности президента, награды Министерства культуры. Так получилось, что сегодня у нас не только традиционно деятели культуры, но и администраторы, и, что особенно приятно, депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации. Это, поверьте мне, те люди, без которых очень многого за истекшие четыре года в работе нашей области не произошло бы", - сказал он, открывая церемонию.

Ордена Почета удостоена артистка Московского художественного академического театра имени А. П. Чехова Наталья Юрская, медали ордена За заслуги перед Отечеством" II степени - главный администратор благотворительного фонда "Фонд Валерия Гергиева" Андрей Попов.

Звание заслуженный артист РФ присвоено артисту Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского Юрию Майбороде, а заслуженного деятеля искусств РФ - президенту Международной конфедерации театральных союзов Валерию Шадрину.

Также Мединский вручил почетные грамоты президента РФ. Их, в частности, получили директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Марина Лошак и артист-вокалист Московского государственного академического театра оперетты Юрий Веденеев. Руководитель думского комитета по культуре, режиссер Станислав Говорухин удостоен нагрудного знака "За вклад в российскую культуру" Минкультуры РФ, а его первый заместитель Елена Драпеко - ведомственной грамоты.