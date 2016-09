Серия из трех новелл о жизни в Хогвартсе будет представлена в цифровом формате

ЛОНДОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Серия из трех коротких новелл о жизни в школе Хогвартс, учебном заведении для волшебников из вселенной Гарри Поттера, будет представлена во вторник в цифровом формате в интернете. В новых рассказах британской писательницы Джоан Роулинг поклонники серии узнают о темной стороне волшебного мира Гарри Поттера.

Произведения "Власть, политика и надоедливые полтергейсты" ("Power, Politics And Pesky Poltergeists"), "Героизм, трудности и опасные хобби" ("Heroism, Hardship and Dangerous Hobbies") и "Хогвартс: неполное и ненадежное руководство" ("Hogwarts: An Incomplete and Unreliable Guide") станут последним продолжением франшизы, состоящей из восьми книг, по сюжету которых было снято столько же фильмов. Новеллы будут доступны на сайте компании Pottermore, мирового дистрибьютора электронных версий книг о юном волшебнике, а также в книжных интернет-магазинах.

По словам директора Pottermore Сьюзан Джуревикс, последние произведения Роулинг с новых сторон раскрывают "истории жизни персонажей и вдохновение автора".

"Власть, политика и надоедливые полтергейсты" расскажет о молодых годах темного волшебника Волан-де-Морта, главного антагониста серии романов, а также о прошлом некоторых профессоров школы чародейства. "Героизм, трудности и опасные хобби" откроет новые стороны Минервы Макгонагалл и Римуса Люпина, а "Хогвартс: неполное и ненадежное руководство" сфокусируется на секретах за стенами школы. Каждый из рассказов содержит около 10 тыс. слов.

Данные новеллы являются отдельным пластом, посвященным описанию мира Гарри Поттера. Последняя часть саги о юном волшебнике "Гарри Поттер и Проклятое дитя" ("Harry Potter and the Cursed Child") вышла в свет в Великобритании 31 июля. Она стала самой продаваемой пьесой в истории британской литературы и принесла 8,76 млн (около $11,67 млн) всего за семь дней с начала старта продаж. Поклонники серии книг о мальчике-волшебнике за неделю купили почти 847,9 тыс. экземпляров новой книги. Действие в пьесе развивается спустя 19 лет после событий книги "Гарри Поттер и Дары Смерти".

Первая книга о юном волшебнике Гарри Поттере была издана Bloomsbury в 1997 году тиражом в 500 экземпляров. С тех пор в мире было продано более 450 млн книг поттерианы.