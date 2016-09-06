СМИ: режиссер Паоло Соррентино снимет фильм о Сильвио Берлускони

ВЕНЕЦИЯ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Известный итальянский режиссер Паоло Соррентино собирается снимать фильм о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщает кинематографический журнал Variety, официальное издание Венецианского кинофестиваля.

По его данным, режиссер уже приступил к написанию сценария о политике, который 29 сентября отметит 80-летие. Указывается даже рабочее название картины - "Они" (Loro, созвучно с L'oro - "золото"), съемки которой должны быть начаты летом следующего года.

Соррентино уже снимал кино о политике Джулио Андреотти под названием "Великолепный" (Il Divo, 2008). За эту работу он удостоился Гран-при жюри Каннского кинофестиваля, на котором традиционно представляет все свои ленты. Венецию режиссер не жалует, хотя дебютировал именно здесь в 2001 году с "Лишним человеком" (L'uomo in pi). Дирекции старейшего в мире смотра удалось заманить именитого режиссера, согласившись на премьеру его работы для телевидения - сериала о вымышленном Папе Римском, который будет показан в грядущем сезоне по частному телевидению "Скай" (Sky).

Последние картины Соррентино продюсировала компания "Медуза" (Medusa), входящая в холдинг семьи Берлускони. Там уже заявили, что не получали от режиссера нового проекта, но в любом случае в планы компании не входит финансирование съемок об экс-премьере.

Фильмы о бывшем премьере Италии

За минувшие годы в Италии был снят не один фильм о Берлускони. В основном это были картины полудокументального и, как правило, критического характера. Фильм Соррентино о Берлускони, если его производство подтвердится, станет шестой картиной о политике и первой художественной. Последний фильм о нем, и единственный позитивный, был создан три года назад - "Река свободы". Его автором выступил близкий друг и соратник Берлускони, бывший депутат и замминистра культуры в его правительстве Франческо Джиро, который сравнивает экс-премьера с такими гигантами итальянской политики, как Альчиде Де Гаспери (один из основатель Христианско-демократической партии, правившей в Италии десятилетиями) или Пальмиро Тольятти (лидер Компартии Италии).

Ранее выходил также "С.Б. - я его хорошо знал", основанный на интервью соратников и противников экс-премьера. Режиссер Сабина Гудзанти после землетрясения в Аквиле сделала политическую сатиру "Драквила - Италия дрожит", в котором сама сыграла премьера. Картина была представлена на Каннском кинофестивале в 2010 году. Годом ранее, на фестивале в Венеции, итальянский документалист, проживающий в Швеции, Эрик Гандини представил крайне критическую ленту "Видеократия". Непосредственно Берлускони в ней не присутствовал, но автор сосредоточился на разоблачении иллюзорного мира, в который политик погрузил итальянцев при помощи своего "нового телевидения". В 2011 году на экраны Италии вышел еще один документальный фильм "Сильвио навсегда", авторами которого выступили журналисты Серджо Риццо и Джан Антонио Стелла. Ироничная "неофициальная биография" представляла собой монтаж съемок Берлускони разных лет и выдержки из аудиоинтервью самого политика и его близких.

Ни об одном из итальянских политиков при жизни не было создано столько фильмов. Причем большинство из них были представлены зрителям во время нахождения Берлускони на посту главы правительства.