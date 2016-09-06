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Минкультуры не получало требование ГП урегулировать порядок ввоза культурных ценностей

Культура
6 сентября, 18:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура в ходе проверки выявила нарушения законодательства о вывозе и ввозе культурных ценностей в деятельности Министерства культуры
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Официальное представление Генеральной прокуратуры России с требованием урегулировать порядок ввоза гражданами культурных ценностей для личных целей пока не поступало в Министерство культуры, однако в ведомстве смогли с ним познакомиться в рабочем порядке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минкультуры.

"Официальное представление Генеральной прокуратуры в Минкультуры России до настоящего времени не поступало, - отметили в пресс-службе. Одновременно в рабочем порядке Минкультуры России ознакомилось с представлением". В ведомстве добавили, что "при официальном поступлении в Минкультуры России представление будет рассмотрено в установленном законодательством Российской Федерации порядке".

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура в ходе проверки выявила нарушения законодательства о вывозе и ввозе культурных ценностей в деятельности Министерства культуры. "В целях устранения выявленных нарушений Генеральная прокуратура внесла представление министру культуры, результаты рассмотрения которого контролируются", - сказал ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

18 июня 2010 года правительствами РФ, Белоруссии и Казахстана было заключено соглашение "О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском". Оно предусматривает возможность освобождения от уплаты таможенных платежей ввозимых гражданами на территорию Таможенного союза культурных ценностей для личного пользования при условии отнесения их к таковым в соответствии с законодательством. "Несмотря на то, что после заключения соглашения прошло более шести лет, Министерство культуры до настоящего времени не утвердило порядок ввоза гражданами в Россию культурных ценностей для личного пользования", - отметил Куренной.

В Минкультуры напомнили, что в декабре 2014 года Госдума приняла в первом чтении проект Федерального закона "О ввозе культурных ценностей в Российскую Федерацию и вывозе культурных ценностей из Российской Федерации". Кроме этого, в первом чтении уже в июне этого года принят еще один законопроект, регулирующий сферу ввоза и вывоза культурных ценностей.

"В настоящее время вышеназванные законопроекты дорабатываются ко второму чтению, которое запланировано на осень 2016 года, - подчеркнули в ведомстве. - К указанным законопроектам Минкультуры России, совместно с иными федеральными органами исполнительной власти, подготовлены проекты поправок правительства Российской Федерации".

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