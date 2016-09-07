Суд над актером Биллом Косби начнется 5 июня 2017 года

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Судебный процесс по делу известного американского комедийного актера, режиссера и продюсера Билла Косби начнется в штате Пенсильвания 5 июня 2017 года. Об этом заявил во вторник судья Стивен О'Нилл.

Он указал, что дата является предварительной, прежде она уже переносилась. 79-летний Косби обвиняется в совершении развратных действий при отягчающих обстоятельствах. По данным прокуратуры округа Монтгомери, комик в 2004 году, напоив спиртным сотрудницу Темпльского университета Андреа Констанд, совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Ранее актер под присягой заявлял, что вступил в интимную связь с Констанд по взаимному согласию. Около 60 женщин также утверждали, что подвергались домогательствам и развратным действиям со стороны актера, как ожидается, сторона обвинения на процессе представит свидетельства не менее 13 из них.

В 2005 году власти отказались предъявлять Косби обвинения по данному делу. Причем занимавший в то время пост окружного прокурора Брюс Кастор, по его собственным словам, заключил тогда сделку с адвокатом актера, пообещав, что Косби никогда не будет привлечен по этим обвинениям к суду.

Ранее несколько десятков женщин в США, помимо Констанд, заявили о сексуальных домогательствах со стороны Косби, после чего дело против комика, замятое более 10 лет назад, вновь было открыто. Адвокаты звезды отрицают все обвинения в его адрес. В случае, если актер будет признан виновным, ему может грозить до 10 лет тюремного заключения. Залог был установлен в размере $1 млн.

Косби известен зрителям ролями в фильмах "Возвращение в страну Оз" (Journey Back to Oz, 1974), "Джек" (Jack, 1996) и "Комик" (Comedian, 2002), а также по сериалу "Косби" (Cosby, 1996-2000).