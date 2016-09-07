Выставка Рогинского открывается в Москве в честь передачи его работы в дар Центру Помпиду

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Выставка Михаила Рогинского "Прощание с "Розовым забором", посвященная передаче в дар Центру Помпиду в Париже картины художника, открывается в среду в фонде In Artibus. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта.

"В отличие от большой монографической выставке, инициированной фондом и представленной в рамках 14-й Архитектурной биеннале в Венеции, этот проект включает в себя принципиально иной набор произведений из частных собраний, никогда ранее не показанных публике в таком составе", - отмечают организаторы показа.

В общей сложности на выставке представлено 40 произведений Рогинского, при этом главного экспоната - картины "Розовый забор. Рельсы" (1965 г.) из собрания издателя, основательницы In Artibus Инны Баженовой здесь не будет. Работа уже находится в Париже и вместе с другими 250 произведениями российского искусства послевоенного времени готовится к показу на выставке "Коллекция! Современное искусство в СССР и России 1950-2000: уникальный дар музею" в Центре Помпиду.

Эта выставка откроется 14 сентября и продолжит свою работу в течение полугода. Потом произведения искусства войдут в постоянную экспозицию французского музея и разовьют представленную там линию российского искусства, начатую авангардными произведениями начала ХХ века.

Помимо Баженовой, дар Центру Помпиду сделали и другие коллекционеры - в частности, Екатерина и Владимир Семенихины, Игорь Цуканов, Ивета и Тамаз Манашеровы, Игорь Маркин, Дмитрий Волков, а также сами художники - группа AES+F, Вадим Захаров, Григорий Брускин, Юрий Аввакумов, Владимир Янкилевский и члены их семей. Среди последних - вдова Эдуарда Штейнберга Галина Маневич, при чьем непосредственном участии не так давно в Тарусе открылась мастерская Штейнберга - новый филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Уникальность проекта, поддержку которому оказал Благотворительный фонд Владимира Потанина, заключается в том, что единичные произведения российского искусства есть и в Тейт Модерн (Лондон), и в нью-йоркском Музее современного искусства, но такой полной ретроспективы российского искусства в зарубежных музейных собраниях не было никогда прежде.