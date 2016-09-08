Артисты из 15 стран поборются за победу на цирковом фестивале "Идол" в Москве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" открывается в четверг в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского (БМГЦ). В этом году в нем принимают участие артисты разных жанров из 15 стран. Лауреатов и обладателей спецпризов назовут на гала-представлении 11 сентября, рассказал ТАСС директор БМГЦ Эдгард Запашный.

Интрига сохраняется

Особенностью фестиваля "Идол" стало жюри, состоящее из трех групп. Профессионалы циркового искусства выбирают победителей и вручают им статуэтки в виде золотого, серебряного и бронзового Идолов. Жюри из представителей СМИ называет своих фаворитов и присуждают им "Золотые манежы" - золотой, серебряный и бронзовый. Голосуют и зрители с помощью специальных бюллетеней, разложенных в зале. Тем артистам, которых выберет публика, вручат статуэтки в виде "зрительного зала".

Тому же из участников циркового конкурса, которому удастся убедить в своем профессионализме и уникальности все три жюри, вручат Гран-при. На предыдущих трех "Идолах" абсолютного победителя не было. Интрига сохраняется.

В этом году в составе жюри из представителей СМИ будет сын Чарли Чаплина продюсер Юджин Чаплин. А в качестве почетного гостя на фестиваль приедет принцесса Монако Стефания, она вручит от себя спецприз - приглашение на фестиваль в Монте-Карло. В прошлом году его получил дрессировщик тигров и носорога Сергей Нестеров, удостоенный высших наград от профессионального жюри и представителей СМИ. Принцесса Стефания также решит, кому достанется приз от Европейской ассоциации цирков, президентом которой она является.

Империя львиц

Стоит отметить, что в этом году в конкурсе "Идола" участвует дрессировщик Виталий Смолянец с аттракционом "Империя львиц". Это единственный в мире дрессировщик, выходящий на манеж на двух протезах. Артист лишился двух ног, спасая жизнь человеку, попавшему в автоаварию. И спустя год дрессировщик нашел в себе силы зайти в клетку с хищниками и выйти на манеж. Артист обещает показать публике новые трюки.

Уникальный полет и экзотика

На фестиваль приедет уникальный коллектив воздушных гимнастов из КНДР - первый и единственный, участники которого исполняют пять сальто-мортале в воздухе. Трюк очень сложный, опасный, нестабильный. В прошлом году на "Идоле" представляли номер, где были исполнены четыре сальто-мортале, и это уже был рекорд.

Все шансы оказаться в числе фаворитов жюри есть у коллектива из Китая - акробатов на моноциклах, которые исполняют пирамиду в четыре этажа. Коллектив уже собрал большое количество международных наград.

Зрителям наверняка запомнится и номер с экзотическими животными под руководством Виктора Шустова. В этом номере змеи, крокодилы, зебры, гиена, ламы, верблюды.

О фестивале

Церемония открытия фестиваля состоится 8 сентября, 9 и 10 сентября - конкурсные дни, 11 сентября - гала-концерт и церемония награждения победителей. До 16 сентября будут идти шоу победителей.

В этом году режиссер фестиваля худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный решил, что главной темой декора "Идола" будут красоты российской природы. Ведущими программы станут Эдгард Запашный и Кристина Асмус.

Всемирный фестиваль "Идол" организован Российской государственной цирковой компанией и Большим Московским цирком при поддержке Министерства культуры РФ.