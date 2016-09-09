Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" проходит в Большом московском цирке

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Самым эмоционально сильным номером первого дня Всемирного циркового фестиваля "Идол" стал аттракцион "Империя львиц" Виталия Смолянца. Дрессировщику, который лишился обеих ног, спасая человека, зал долго аплодировал стоя.

Лучшие из лучших

Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" открылся в четверг в Большом московском цирке. Зрители увидели программу А.

Среди сильных фестивальных номеров публика особенно выделила аттракцион "Империя львиц" Виталия Смолянца. Год назад этот дрессировщик, спасая жизнь человеку, попавшему в автоаварию, лишился обеих ног. В клетку с четырьмя львицами и двумя тиграми он заходит один на протезах и с костылями, укрощая хищников без помощи палок, хлыстов, а только словами и, безусловно, сильной энергетикой. В конце его выступления зал буквально взорвался аплодисментами, зрители стоя приветствовали артиста.

"Это уникальный человек, настоящий герой", - сказал ведущий фестивальной программы, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

Самым оригинальным и артистичным номером первого вечера "Идола" было выступление французского акробата с хулахупами на перше Жуло. Артист, стоя без страховки на маленькой площадке, венчающей очень длинный перш - шест, который к тому же плавно раскачивался из стороны в сторону, крутил хулахуп.

Стильный, сложный и профессионально четко выполненный номер продемонстрировала публике акробатическая четверка под руководством Родиона Прилепина - артисты Большого московского цирка. Они выступали под песню "Битлз" Yesterday в костюмах, как у легендарных музыкантов. Продемонстрировав сложные трюки, четверка эффектно удалилась за кулисы, в туман, подсвеченный красными софитами.

Завершился первый вечер фестиваля, как это принято в цирке, мощным аккордом. На этот раз под занавес зрителям приготовили ошеломляющий мастерством, техникой, сложностью и профессиональной четкостью исполнения номер китайской труппы Гуангкси "Антипод на бочонках". В этом номере пятнадцать девушек. Лежа на спине на подставках в виде бочонков, которые к тому же время от времени передвигались по манежу, гимнастки синхронно жонглировали бочонками при помощи ног.

Необычное жюри

Впереди еще три дня фестиваля. В пятницу, 9 сентября, зрители снова увидят программу А. Но теперь артисты будут работать не только на публику, но и на жюри. В субботу, 10 сентября, покажут программу В, а в воскресенье, 11 сентября, состоится гала-представление, по завершении которого будут объявлены победители четвертого фестиваля "Идол". В этом году в конкурсе участвуют артисты из 15 стран.

Особенностью фестиваля "Идол" стало жюри, состоящее из трех групп. Профессионалы циркового искусства выбирают победителей и вручают им статуэтки в виде золотого, серебряного и бронзового "Идолов". Жюри из представителей СМИ называет своих фаворитов и присуждают им "Золотые манежы" - золотой, серебряный и бронзовый.

Голосуют и зрители с помощью специальных бюллетеней, разложенных в зале. Тем артистам, которых выберет публика, вручат статуэтки в виде "зрительного зала".

Тому же из участников циркового конкурса, которому удастся убедить в своем профессионализме и уникальности все три жюри, вручат Гран-при. На предыдущих трех "Идолах" абсолютного победителя не было.

В этом году в составе жюри из представителей СМИ будет сын Чарли Чаплина продюсер Юджин Чаплин. А в качестве почетного гостя на фестиваль приедет принцесса Монако Стефания, она вручит от себя спецприз - приглашение на фестиваль в Монте-Карло. В прошлом году его получил дрессировщик тигров и носорога Сергей Нестеров, удостоенный высших наград от профессионального жюри и представителей СМИ. Принцесса Стефания также решит, кому достанется приз от Европейской ассоциации цирков, президентом которой она является.