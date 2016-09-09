"Бен-Гур" от Бекмамбетова и "Полный расколбас" от Рогена: что смотреть в кино на выходных

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Мария Токмашева/. До российских экранов наконец добрался хулиганский мультфильм Сета Рогена "Полный расколбас" и провалившийся в США проект Тимура Бекмамбетова "Бен-Гур". Кроме того, зрителей ждут участвующая в конкурсе нынешнего Венецианского кинофестиваля мелодрама "Свет в океане" с Майклом Фассбендером и Алисией Викандер и участник Московского киносмотра — отечественная лента "Монах и бес" Николая Досталя.

"Полный расколбас", режиссеры Грег Тирнан, Конрад Вернон

Мультфильм для взрослых с соответствующими шутками на грани фола и неожиданными героями в виде разнообразных продуктов — от сосисок и булочек до помидоров и пакетов с соком. Сценаристы Сет Роген и Эван Голдберг не отказывали себе в своих фантазиях, игре с жанрами и неполиткорректном юморе, даже сарказме. Результат получился более жестким, но не менее смешным, чем в "Южном парке".

"Бен-Гур", режиссер Тимур Бекмамбетов

Экранизация одноименного романа Лью Уоллеса, которая в итоге все-таки оказалась ремейком знаменитого фильма Уильяма Уайлера, ставшего рекордсменом по количеству премий "Оскар". Картине Бекмамбетова награда американской киноакадемии, судя по всему, не достанется. Новый "Бен-Гур" уже успел провалиться в американском прокате и получить отрицательные отзывы критиков со всего мира. Переснятая с помощью новых технологий (Бекмамбетов рассказывал, что использовал во время работы камеры go pro) история Иуды Бен-Гура не смогла стать современным бестселлером о любви к Богу и людям.

"Чудо на Гудзоне", режиссер Клинт Иствуд

Потенциальный претендент на премию "Оскар". Основанная на реальных событиях история капитана Чесли Салленберга, который в 2009 году совершил аварийную посадку самолета А320 на воды Гудзона в Нью-Йорке, чем спас жизни всех находящихся на борту пассажиров и членов экипажа, однако вызвал недовольство начальства. В главной роли — двукратный обладатель премии "Оскар" Том Хэнкс.

"Монах и бес", режиссер Николай Досталь

Отечественная то ли комедия, то ли сказка о дьяволе внутри каждого из нас. Главный герой фильма Досталя — насельник мужского монастыря (Тимофей Трибунцев), который и в огне не горит, и в воде не тонет. Он чудотворец, но магическая сила дарована ему не Богом, а бесом, имя которому Легион (Георгий Фетисов). Сценарий фильма написал Юрий Арабов, который уже исследовал демоническую природу человека в своем романе "Орлеан".

"Прокофьев: Во время пути", режиссер Анна Матисон

Документально-игровой проект режиссера Анны Матисон, которая снимала фильм про Валерия Гергиева и Мариинский театр. Участие в новом фильме приняли все тот же Гергиев, Денис Мацуев и Константин Хабенский. Последний исполняет роль великого композитора. Главной в фильме тем не менее является музыка — в картине представлены фрагменты симфоний и пяти концертов для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева.

"Свет в океане", режиссер Дерек Сиенфрэнс

Слезливая мелодрама от режиссера "Валентинки" Дерека Сиенфрэнса рассказывает о бывшем военном Томе (Майкл Фассбендер), ставшем смотрителем маяка, и его жене Изабель (Алисия Викандер), которая мечтает о ребенке. Однако родить женщине не удается, а мечта сбывается волею случая: к маяку прилив приносит лодку с младенцем, которого Изабель тут же начинает воспринимать как собственного и воспитывает на протяжении долгих лет, не подозревая, что где-то поблизости живет его мать, скорбящая о потере своего ребенка.

"Детство лидера", режиссер Брэйди Корбет

Дебютная полнометражная лента американского актера Брэйди Корбета в прошлом году была отмечена наградой Венецианского кинофестиваля. Картина рассказывает о юном американце, живущем во Франции образца 1918 года. Его отец работает на американское правительство и помогает в создании Версальского мирного договора. Политические события и зарождающийся фашизм не оставляют ребенка равнодушным и накладывают отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Фильм частично основан на реальных детских воспоминаниях многих великих диктаторов XX века.

"Дочь Бога", режиссер Ги Малик Линтон

Запутанная детективная история от режиссера-дебютанта Ги Малика Линтона рассказывает о детективе Скотти Гэлбэне, который во время расследования загадочной смерти своего напарника встречается с симпатичной, но странной Изабель. Роль детектива сыграл актер Киану Ривз, который в последнее время все чаще принимает участие в независимых американских фильмах.

"Морган", режиссер Люк Скотт

Первой режиссерской работой сына Ридли Скотта — Люка — стал вполне заурядный хоррор "Морган" о борьбе с последствиями странной катастрофы, произошедшей по вине загадочного существа. В фильме тем не менее задействованы Кейт Мара и звезда "Игры престолов" Роуз Лесли.

"Гамба в 3D", режиссеры Томохиро Кавамура, Йосихиро Комори

Среднего качества японский мультфильм о задиристом мышонке Гамбе, который отправляется на защиту мышиной деревни от злобных хорьков. До России мультфильм добрался спустя почти год после премьеры в Японии и показа на фестивале анимационного кино во французском Анси.