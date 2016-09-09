Стинг выступил на закрытии конкурса "Новая волна" в Сочи

СОЧИ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Выступление легендарного британского певца Стинга стало прологом церемонии закрытия международного конкурса "Новая волна" в Сочи.

"Такой атмосферы, как в этом году, не было ни в один год "Новой волны". И грустно, что все заканчивается", - отметил перед награждением финалистов конкурса продюсер, председатель жюри "Новой волны" Игорь Крутой.

Победителями 15-го по счету музыкального марафона молодых исполнителей стали сразу двое - хорватский певец Дино и итальянец Вальтер Риччи. Украинка Галина Безрук заняла второе место, третье место жюри отдало представителю Грузии Гиорги Надибаидзе. Российская группа из Екатеринбурга N.E.V.A. вошла в пятерку лучших по итогам трех дней конкурсных прослушиваний.

"Новая волна" проходила в Сочи с 3 сентября. Ежедневно около 3 тыс. зрителей посещали концерты звезд российской эстрады и конкурсные выступления участников, которые проходили в специально возведенном для этого события концертном зале у Морского порта. В этом году за призы конкурса боролись исполнители из России, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Украины, Хорватии и Эстонии.

Конкурс "Новая волна" с 2002 по 2014 годы проводился в Юрмале, с прошлого года он состоится в Сочи. Одной из причин "переезда" фестиваля стал введенный латвийскими властями запрет на посещение территории страны российскими артистами, в числе которых - певцы Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов.