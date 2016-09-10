Ла Скала открывает гастроли на Исторической сцене Большого театра

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Гастроли миланского театра Ла Скала, которые начинаются на Исторической сцене Большого театра, станут ярким событием в культурной жизни России и Италии. Выступления итальянцев в ГАБТ продлятся до 16 сентября.

В течение недели российским зрителям будет представлена программа, включающая лучшие произведения итальянской музыкальной классики. Откроются гастроли оперой Джузеппе Верди "Симон Бокканегра".

Первым станет "Симон Бокканегра"

Симон Бокканегра - реальное историческое лицо, корсар, который в результате восстания был избран в 1339 году первым пожизненным дожем Генуи. Он сумел смягчить раздоры между враждующими партиями и стал выдающимся правителем, сделав Геную могущественным государством. Таков главный герой оперы Верди, на долю которой, однако, выпала нелегкая судьба.

Первое исполнение "Симона Бокканегры" 12 марта 1857 года в венецианском театре Ла Фениче с треском провалилось. Та же история повторилась в 1859 году на премьере в Ла Скала. Затем композитором была сделана вторая редакция оперы, премьера которой состоялась в Ла Скала 24 марта 1881 года и имела большой успех.

С тех пор "Симон Бокканегра" ставился в Ла Скала многократно. Нынешняя сценическая версия создана совместно с Берлинской государственной оперой. Она и приехала на гастроли в Москву. За дирижерским пультом - маэстро Мунг- Вун Чунг, в заглавной партии - прославленный баритон Лео Нуччи.

"Впервые я посетил Москву, когда был здесь на гастролях с Ла Скала в 1974 году, - рассказал Лео Нуччи. - Тогда мы тоже привозили оперу "Симон Бокканегра", и я исполнял партию в хоре. Сейчас я снова пою на сцене Большого, но уже в главной роли самого Симона Бокканегры, и точно знаю, что мечты сбываются"

Оперу "Симон Бокканегра" покажут трижды - 10, 13 и 16 сентября. В афишу гастролей также включен "Реквием" Джузеппе Верди, который исполнят 11 и 14 сентября. А на 15 сентября объявлен концерт итальянской музыки, программу которого составили произведения Луиджи Керубини, Джузеппе Верди и Джоаккино Россини.

При финансовой поддержке ГУМа

Нынешний тур Ла Скала в Москву организован в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" и проводится при поддержке Главного универсального магазина (ГУМ).

"Фестиваль "Черешневый лес" существует уже 16 лет, и все это время он шел к такому важному событию, как организация гастролей легендарного театра Ла Скала в Москве", - сказал журналистам устроитель фестиваля "Черешневый лес" Михаил Куснирович.

По его словам, Ла Скала приехал практически в полном составе. "Прибыли 346 человек, 12 огромных грузовиков с декорациями, целый филармонический оркестр, который даст отдельный концерт итальянской музыки", - перечислил Куснирович.

Он отметил, что такой грандиозный тур стал возможен при финансовой помощи ГУМа, который стал генеральным спонсором гастролей. Ранее Большой театр и ГУМ установили между собой долгосрочное партнерство. Первым шагом в реализации этого соглашения станут гастроли Ла Скала в Большом.

Кроме того, в ГУМе теперь есть постоянная касса главного театра России. А накануне открытия гастролей в ГУМе была развернута ретроспективная фотовыставка, прослеживающая историю взаимоотношений двух великих театров - Большого и Ла Скала.

Дружба двух великих театров

Большой и Ла Скала - почти ровесники, и оба играют свои спектакли без малого два с половиной столетия. Так что самой судьбой им было предначертано подружиться.

Началом многолетней дружбы стали московские гастроли миланской оперной труппы, состоявшиеся в 1964 году. Чуть позже, в 1965 году, с ответным визитом в Милан отправилась и оперная труппа Большого.

"Когда 50 лет назад театр Ла Скала первым среди крупных западных театров после окончания Второй мировой войны приехал в СССР, в летопись культурной дипломатии была вписана необычайно важная страница", - такое мнение высказал посол Италии в РФ Чезаре Мария Рагальини, выступая на пресс-конференции перед открытием нынешних гастролей. По словам дипломата, за минувшие полвека связи между Ла Скала и Большим только ширились и укреплялись.

"Ла Скала прибыл в Москву уже в одиннадцатый раз, и предстоящие недельные гастроли с музыкой Верди обещают стать одним из главных музыкальных событий в многолетней истории этих дружеских отношений", - отметил посол.

На том же пресс-брифинге генеральный директор Большого театра Владимир Урин отметил уникальность многолетних дружеских отношений, которые связывают Большой театр и Ла Скала. "Мне очень хочется, чтобы эти творческие контакты продолжались", - сказал он, добавив, что уже точно известно, что в 2018 году на гастроли в Ла Скала отправится балетная труппа Большого театра.

Со своей стороны, директор Ла Скала Александр Перейра сообщил, что в настоящее время обсуждается вопрос о создании совместной с Большим театром постановки.