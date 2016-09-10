Эксперт: оперы в формате опен-эйр могут придать импульс развитию туризма в РФ

АСТРАХАНЬ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Оперы под открытом небом могут придать положительный импульс развитию туристической отрасли в России, в том числе в Астраханской области. Такое мнение в субботу ТАСС высказал директор римской консерватории "Санта Чечилия" Альфредо Сантолоччи.

В субботу Сантолоччи принял участие в международном круглом столе "Опен эйр - искусство или шоу-бизнес", а в пятницу был среди почетных гостей на премьере оперы "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" в астраханском Кремле.

"Это событие (опера в астраханском Кремле - прим. ТАСС) имеет два важных момента. Прежде всего, это огромное количество зрителей, которые смогли оценить и поучаствовать в этом сложном интеллектуальном событии. Во-вторых, такие оперы - редкость во всем мире, и они несомненно могут дать импульс развитию туризма в России и в Астраханской области в частности", - сказал Сантолоччи.

Он привел в пример некоторые города Италии, которые "не находятся на пути основного туризма", но за счет событий культурного значения привлекают огромное количество туристов - они едут на культурные события и при этом посещают города.

Опера в "живых" декорациях

Премьера оперы "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" композитора Николая Римского-Корсакова состоялась в Астрахани накануне вечером. Белокаменный кремль XVI века после заката солнца стал естественными декорациями, в которых возник таинственный город Китеж вместе с озером Светлояр. В постановке участвовали 250 артистов, было задействовано 300 киловатт мощностей, около 100 радиомикрофонов, четыре фуры оборудования. Гульбище, колокольная звонница Успенского Собора, Лобное место с помощью спецэффектов и 3D-проекции помогли и артистам, и зрителям перенестись в XIII век.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного министерства культуры, билеты на эту оперу, которая открыла 21 сезон астраханского государственного театра оперы и балета, были раскуплены за две недели до премьеры. Но желающих было в разы больше, поэтому на центральной набережной Волги дополнительно установили большой экран для трансляции постановки. Первыми масштабную постановку увидели около 5 тысяч зрителей, среди них известные российские и зарубежные музыкальные критики и около 700 жителей других регионов - Москвы, Волгограда, Санкт- Петербурга и даже ближнего и дальнего зарубежья: Казахстана и Италии. Сегодня второй премьерный день.

"Русская Атлантида"

Оперу "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" называют "Русской Атлантидой". В основу сюжета произведения положена древнерусская легенда XIII столетия о том, как град Китеж был спасен от разорения "божьим произволением": он сделался невидимым и скрылся в водах озера Светлояр, став местом идеальной жизни. Главные оперные партии в постановке исполнили ведущие астраханские солисты: Февронию - Елена Разгуляева, княжича Всеволода Юрьевича - Иван Михайлов, Гришку - Алексей Михайлов. На партию князя Юрия Всеволодовича был приглашен солист из Большого театра, заслуженный артист РФ Петр Мигунов.

Астраханский государственный театр оперы и балета был основан в 1899 году. 27 октября 2011 года в Астрахани открылось современное здание театра, с этого времени театр стал государственным. Ранее, в октябре 2012 года театр уже ставил в кремле оперу Модеста Мусоргского "Борис Годунов", в 2014 году живые декорации кремля стали сценической площадкой для оперы Александра Бородина "Князь Игорь". Оперы под открытом небом считаются "изюминкой" событийного туризма в Астраханской области.