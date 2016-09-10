Эксперт: оперы в формате опен-эйр могут придать импульс развитию туризма в РФ

Московское центральное кольцо: вокруг столицы за 82 минутыОбщество 10 сентября, 19:49
Кадыров сообщил, что Чечня практически готова к единому дню голосованияПолитика 10 сентября, 18:50
Путин и Медведев решили провести выходные в Новгородской областиОбщество 10 сентября, 18:40
В Варшаве проходит демонстрация против использования крушения Ту-154М в политических целяхМеждународная панорама 10 сентября, 18:33
Хофер: выборы президента определят дальнейший путь развития АвстрииМеждународная панорама 10 сентября, 18:25
В день города Тверская превратилась в парк развлечений по мотивам любимых кинофильмовРепортаж 10 сентября, 18:17
МИД Украины: использование посольства и консульств РФ в день выборов в Госдуму невозможноМеждународная панорама 10 сентября, 18:11
Рогозин: двигатель ПД-14 решит проблему топливной неэффективности российских самолетовЭкономика и бизнес 10 сентября, 18:06
Иеромонах Фотий представил гимн по заказу Калужской областиКультура 10 сентября, 17:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТРАХАНЬ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Оперы под открытом небом могут придать положительный импульс развитию туристической отрасли в России, в том числе в Астраханской области. Такое мнение в субботу ТАСС высказал директор римской консерватории "Санта Чечилия" Альфредо Сантолоччи.
В субботу Сантолоччи принял участие в международном круглом столе "Опен эйр - искусство или шоу-бизнес", а в пятницу был среди почетных гостей на премьере оперы "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" в астраханском Кремле.
"Это событие (опера в астраханском Кремле - прим. ТАСС) имеет два важных момента. Прежде всего, это огромное количество зрителей, которые смогли оценить и поучаствовать в этом сложном интеллектуальном событии. Во-вторых, такие оперы - редкость во всем мире, и они несомненно могут дать импульс развитию туризма в России и в Астраханской области в частности", - сказал Сантолоччи.
Он привел в пример некоторые города Италии, которые "не находятся на пути основного туризма", но за счет событий культурного значения привлекают огромное количество туристов - они едут на культурные события и при этом посещают города.
Премьера оперы "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" композитора Николая Римского-Корсакова состоялась в Астрахани накануне вечером. Белокаменный кремль XVI века после заката солнца стал естественными декорациями, в которых возник таинственный город Китеж вместе с озером Светлояр. В постановке участвовали 250 артистов, было задействовано 300 киловатт мощностей, около 100 радиомикрофонов, четыре фуры оборудования. Гульбище, колокольная звонница Успенского Собора, Лобное место с помощью спецэффектов и 3D-проекции помогли и артистам, и зрителям перенестись в XIII век.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного министерства культуры, билеты на эту оперу, которая открыла 21 сезон астраханского государственного театра оперы и балета, были раскуплены за две недели до премьеры. Но желающих было в разы больше, поэтому на центральной набережной Волги дополнительно установили большой экран для трансляции постановки. Первыми масштабную постановку увидели около 5 тысяч зрителей, среди них известные российские и зарубежные музыкальные критики и около 700 жителей других регионов - Москвы, Волгограда, Санкт- Петербурга и даже ближнего и дальнего зарубежья: Казахстана и Италии. Сегодня второй премьерный день.
Оперу "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" называют "Русской Атлантидой". В основу сюжета произведения положена древнерусская легенда XIII столетия о том, как град Китеж был спасен от разорения "божьим произволением": он сделался невидимым и скрылся в водах озера Светлояр, став местом идеальной жизни. Главные оперные партии в постановке исполнили ведущие астраханские солисты: Февронию - Елена Разгуляева, княжича Всеволода Юрьевича - Иван Михайлов, Гришку - Алексей Михайлов. На партию князя Юрия Всеволодовича был приглашен солист из Большого театра, заслуженный артист РФ Петр Мигунов.
Астраханский государственный театр оперы и балета был основан в 1899 году. 27 октября 2011 года в Астрахани открылось современное здание театра, с этого времени театр стал государственным. Ранее, в октябре 2012 года театр уже ставил в кремле оперу Модеста Мусоргского "Борис Годунов", в 2014 году живые декорации кремля стали сценической площадкой для оперы Александра Бородина "Князь Игорь". Оперы под открытом небом считаются "изюминкой" событийного туризма в Астраханской области.