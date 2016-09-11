В Подмосковье открыт посвященный героине фильма "Начало" памятник

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия скульптурной композиции, посвященной главной героине фильма Глеба Панфилова "Начало" Паше Строгановой, роль которой блистательно исполнила Инна Чурикова, прошла в подмосковном Краскове, близ Люберец. Об этом в воскресенье корреспонденту ТАСС сообщил глава Люберецкого муниципального района Владимир Ружицкий.

"В Год российского кино ко мне обратились глава городского поселения Красково Владимир Волков и известный скульптор Александр Рожников, которые предложили установить памятник Паше Строгановой. Я поддержал эту идею, и вот сегодня мы присутствуем на открытии этой композиции", - отметил Ружицкий.

Народная артистка СССР Инна Чурикова, специально прилетевшая после гастролей в Лондоне в Россию на церемонию открытия памятника, подчеркнула, что "этот фильм ей особенно дорог, поскольку стал ее дебютной картиной".

"С Люберецким районом меня связывает очень много. Здесь в научно-исследовательском институте работала моя мама. Здесь я впервые пошла в детский сад, и здесь к нам прибился котенок по имени Счастье, который теперь также отображен в бронзе", - рассказала Инна Чурикова.

Глава городского поселения Красково Владимир Волков сказал корреспонденту ТАСС, что "скульптурная композиция установлена в очень удачном месте". "Здесь рядом находится культурный центр, на месте которого раньше был деревянный Дом культуры, где часто бывала Инна Михайловна, рядом Преображенский храм, в сторону которого смотрит главная героиня", - отметил Волков.

По задумке автора композиции заслуженного скульптора России Александра Рожникова, героиня фильма Инны Чуриковой Паша Строганова держит в руке "Золотого льва" (фильм "Начало" получил главный приз Венецианского кинофестиваля - прим. ТАСС), а возле нее на венецианском стуле расположился котенок по имени Счастье. Обрамляет эту композицию кинопленка.