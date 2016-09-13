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Звезды экрана, сцены и Instagram: GQ назвал "людей года"

Культура
13 сентября, 13:21 UTC+3
В главной номинации победил лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров
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В Москве раздали премии "Человек года" по версии журнала GQ. Самые яркие кадры церемонии — в материале ТАСС.

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