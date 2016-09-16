Музей артиллерии представит на выставке лже-саблю Пушкина с орфографическими ошибками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Курьезный образец оружия XIX века - алюминиевая лже-сабля А.С.Пушкина, будет представлен на выставке "Оружие Раевских", открывающейся в пятницу в Военно-историческом Музее артиллерии в Санкт-Петербурге. Экспонат является подделкой, причем достаточно грубого качества, однако хранится в фондах в память об истории его "обнаружения", сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В 1986 году во Всероссийский музей А. С. Пушкина обратился некий обладатель сабли, якобы подаренной поэту Н. Н. Раевским, с предложением приобрести этот предмет, - рассказали в музее. - "Реликвия" была отправлена на экспертизу в Музей артиллерии. Специалисты увидели своего рода сборную фантазию - подлинный, но совершенно рядовой шашечный клинок XIX века был смонтирован с рукоятью из алюминия, металла, который до конца XIX века в промышленных масштабах не производился (первый алюминиевый завод открылся в нашей стране в 1932 г.), и во времена Пушкина был дороже золота".

Клинок, не принадлежавший Пушкину

Сомнения специалистов вызвала и дарственная надпись, вырезанная на рукояти печатными буквами: "На память Пушкину от друга Раевского. Г. Эрзурумъ 1829 г.". "Сочетание алюминиевой рукояти с незнанием изготовителями предмета дореволюционной русской орфографии не оставляло никаких сомнений в его "подлинности", о чем потенциальный продавец и был поставлен в известность, - отметила руководитель пресс-службы Музея Наталья Ефимова. - За своим "памятным клинком" он так и не явился, а сотрудники Всероссийского музея А. С. Пушкина в память об этой истории передали предмет в Артиллерийский музей".

Оружие, которое мог видеть Пушкин

Коллекция подлинного оружия семьи Раевских, с которыми, как известно, был очень дружен Пушкин, представлена в Музее артиллерии к 245-летию со дня рождения героя Отечественной войны 1812 года Николая Николаевича Раевского, одного из самых знаменитых генералов русской армии. Это собрание, включавшее 62 предмета, поступило в музей в 1927 году, однако его описания не всегда были точны, поэтому в наши дни музейщики с уверенностью атрибутируют лишь 30 предметов - это пистолеты, русское, европейское и восточное холодное оружие. Многие из них демонстрируются на этой выставке впервые. При этом музейщики отмечают, что собрание оружия в семье Раевских формировалось в течение многих десятилетий, но оно не представляло собой специально подобранную коллекцию, а формировалось случайным образом.

Клинок с 52 фамилиями

Среди наиболее интересных экспонатов выставки - золотое наградное оружие с надписью "За храбрость", которое вручалось троим представителям рода Раевских: Николай Николаевич-старший, его сын Александр Николаевич и Михаил Михайлович, внук знаменитого генерала. Выставка представит также грузинскую саблю тифлисской работы конца XVIII - начала XIX в., которая принадлежала Н. Н. Раевскому- старшему, шведские пистолеты 1670-х - 1680-х гг, - возможно, трофей русско-шведской войны 1808-1809 гг, французские дуэльные пистолеты начала XIX в. работы Жана Лепажа, подборка личного строевого холодного оружия. Среди дарственного оружия музейщики выделяют кавказскую офицерскую шашку 1860-х гг., которая была подарена офицерами лейб-гвардии Гусарского полка Н. Н. Раевскому: на ее клинке из дамасской стали насечены золотом 52 фамилии офицеров. Здесь же будут показаны великолепно декорированные восточные ятаганы, кинжалы, сабли и другие памятные предметы, приобретенные Раевскими в годы службы на Кавказе и в Средней Азии.