Фестиваль "Послание к человеку" в Петербурге откроется фильмом Херцога и концертом Шевчука

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Послание к человеку", 26-й по счету, откроется 23 сентября на Дворцовой площади Санкт-Петербурга с показа фильма Вернера Херцога "О, интернет: грезы цифрового мира" и концерта Юрия Шевчука.

Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент фестиваля Алексей Учитель.

"Второй год мы будем открывать фестиваль на Дворцовой площади. Опыт прошлого года, когда на площадь пришло около 25 тысяч человек, был для нас важным. Мы решили повторить этот эксперимент", - сказал Учитель. Фильмом открытия станет новая работа знаменитого документалиста Вернера Херцога, рассказывающая о том, как "виртуальный мир преображает практически все аспекты мира реального". "Мы очень надеемся, хотя есть сложности с визами, что Херцог лично будет на церемонии открытия", - отметил глава фестиваля.

Кроме того, как и в прошлом году, на открытии "Послания к человеку" будет и музыкальная программа. На предыдущем фестивале с концертом выступал актер Данила Козловский, в этом году смотр откроется выступлением Юрия Шевчука. "В этом году мой товарищ - Юрий Шевчук - будет у нас с концертом. Мне кажется, это не просто приглашение певца, а он соответствует направлению нашего фестиваля "Послание к человеку". Каждая его песня - послание", - отметил Учитель.

На следующий день после открытия смотра фестиваль посетит также актриса Изабель Юппер, которая представит в Санкт-Петербурге участвовавший в конкурсе Каннского фестиваля фильм Пола Верховена "Она", где сыграла главную роль. На закрытии смотра будет показана также каннская картина "Неизвестная" братьев Дарденн.