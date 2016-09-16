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Фестиваль "Послание к человеку" в Петербурге откроется фильмом Херцога и концертом Шевчука

Культура
16 сентября, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
На следующий день после открытия фестиваль посетит актриса Изабель Юппер, которая представит фильм Пола Верховена "Она"
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Юрий Шевчук

Юрий Шевчук

© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Послание к человеку", 26-й по счету, откроется 23 сентября на Дворцовой площади Санкт-Петербурга с показа фильма Вернера Херцога "О, интернет: грезы цифрового мира" и концерта Юрия Шевчука.

Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент фестиваля Алексей Учитель.

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"Второй год мы будем открывать фестиваль на Дворцовой площади. Опыт прошлого года, когда на площадь пришло около 25 тысяч человек, был для нас важным. Мы решили повторить этот эксперимент", - сказал Учитель. Фильмом открытия станет новая работа знаменитого документалиста Вернера Херцога, рассказывающая о том, как "виртуальный мир преображает практически все аспекты мира реального". "Мы очень надеемся, хотя есть сложности с визами, что Херцог лично будет на церемонии открытия", - отметил глава фестиваля.

Кроме того, как и в прошлом году, на открытии "Послания к человеку" будет и музыкальная программа. На предыдущем фестивале с концертом выступал актер Данила Козловский, в этом году смотр откроется выступлением Юрия Шевчука. "В этом году мой товарищ - Юрий Шевчук - будет у нас с концертом. Мне кажется, это не просто приглашение певца, а он соответствует направлению нашего фестиваля "Послание к человеку". Каждая его песня - послание", - отметил Учитель.

На следующий день после открытия смотра фестиваль посетит также актриса Изабель Юппер, которая представит в Санкт-Петербурге участвовавший в конкурсе Каннского фестиваля фильм Пола Верховена "Она", где сыграла главную роль. На закрытии смотра будет показана также каннская картина "Неизвестная" братьев Дарденн.

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