Европейской столицей культуры 2021 года избрана румынская Тимишоара

Кучма назвал предоставление нового транша "подарком" для УкраиныЭкономика и бизнес 17 сентября, 9:37
Главное за неделю: взлом WADA, миллиарды Захарченко и выборы в ГосдумуОбщество 17 сентября, 9:00
Путин наградил президента Киргизии орденом Александра НевскогоПолитика 17 сентября, 8:25
В КНДР проходят митинги в поддержку проведенного в стране ядерного тестаМеждународная панорама 17 сентября, 7:24
В Лос-Анджелесе неизвестный убил двух человекПроисшествия 17 сентября, 6:54
Небольшой дождь и до 14 градусов тепла ожидается в столичном регионеМосква 17 сентября, 6:15
Сборная Китая завоевала 94 золотые медали за девять дней Паралимпийских игрСпорт 17 сентября, 6:07
Трамп предложил разоружить охрану Клинтон и посмотреть на последствияМеждународная панорама 17 сентября, 6:00
ВВС США прекратили полеты 10 истребителей F-35 из-за дефектаМеждународная панорама 17 сентября, 4:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУХАРЕСТ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Румынская Тимишоара избрана европейской столицей культуры 2021 года. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Национальной библиотеке Румынии глава международного жюри экспертов ЕС Стив Грин.
15 и 16 сентября прошел финальный отбор городов-кандидатов на этот титул, в котором участвовали Бая-Маре, Бухарест, Клуж-Напока и Тимишоара.
Глава Координационного комитета программы "Креативная Европа" Карел Бартак заявил, что это состязание стало одним из крупнейших культурных событий на старом континенте. По его словам, "конкурс в Румынии был напряженным, программы четырех городов-претендентов - инновационными, а лейтмотивом всех четырех презентаций стала идея о создании моста между всеми европейскими культурами".
"Этот конкурс основан на межкультурном диалоге, на открытости европейских городов к миру", - подчеркнул Бартак.
Мэр Тимишоары Николае Робу сообщил, что для мероприятий 2021 года выделена сумма в €48,5 млн - из городского, уездного и центрального бюджетов, а также из бюджета Еврокомиссии.
Директор Филармонии Баната (Банат - историческая провинция, административным центром которой является Тимишоара) Иоан Кориолан Гэрбони сообщил, что в 2021 году в городе пройдут 10-15 тысяч культурных мероприятий - выставки, спектакли и концерты.