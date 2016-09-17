Европейской столицей культуры 2021 года избрана румынская Тимишоара

БУХАРЕСТ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Румынская Тимишоара избрана европейской столицей культуры 2021 года. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Национальной библиотеке Румынии глава международного жюри экспертов ЕС Стив Грин.

15 и 16 сентября прошел финальный отбор городов-кандидатов на этот титул, в котором участвовали Бая-Маре, Бухарест, Клуж-Напока и Тимишоара.

Глава Координационного комитета программы "Креативная Европа" Карел Бартак заявил, что это состязание стало одним из крупнейших культурных событий на старом континенте. По его словам, "конкурс в Румынии был напряженным, программы четырех городов-претендентов - инновационными, а лейтмотивом всех четырех презентаций стала идея о создании моста между всеми европейскими культурами".

"Этот конкурс основан на межкультурном диалоге, на открытости европейских городов к миру", - подчеркнул Бартак.

Мэр Тимишоары Николае Робу сообщил, что для мероприятий 2021 года выделена сумма в €48,5 млн - из городского, уездного и центрального бюджетов, а также из бюджета Еврокомиссии.

Директор Филармонии Баната (Банат - историческая провинция, административным центром которой является Тимишоара) Иоан Кориолан Гэрбони сообщил, что в 2021 году в городе пройдут 10-15 тысяч культурных мероприятий - выставки, спектакли и концерты.