Сериал "Игра престолов" завоевал главную награду телепремии "Эмми"

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Сериал "Игра престолов" (Game of Thrones) стал обладателем главной награды премии "Эмми" (Primetime Emmy Awards), вручаемой в США за лучшие телевизионные работы, демонстрируемые в прайм-тайм. 68-я церемония вручения престижных статуэток состоялась в театре Microsoft в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и транслировалась в эфире телеканала ABC.

Популярная во всем мире "Игра престолов" завоевала премию в категории "Лучший драматический сериал", обойдя сериалы "Американцы" (The Americans), "Лучше звоните Соулу" (Better Call Saul), "Аббатство Даунтон" (Downton Abbey), "Родина" (Homeland), "Карточный домик" (House of Cards) и "Мистер Робот" (Mr. Robot).

"Лучшим комедийным сериалом" также второй год подряд признан "Вице-президент" (Veep). Он вырвал победу у сериалов "Черноватый" (Black-ish), "Мастер не на все руки" (Master of None), "Американская семейка" (Modern Family), "Кремниевая долина" (Silicon Valley), "Очевидное" (Transparent), "Несгибаемая Кимми Шмидт" (Unbreakable Kimmy Schmidt).

"Лучшим актером в драматическом сериале" стал Рами Малек за его работу в "Мистере Роботе". "Эмми" в соседствующей актерской номинации за комедийный сериал досталась сыгравшему в "Очевидном" Джеффри Тэмбору. В категории "Лучшая актриса в драматическом сериале" не было равных Татьяне Маслани ("Темное дитя", Orphan Black). Комедийной исполнительницей года стала Джулия Луис-Дрейфус ("Вице-президент").

В номинации "Лучший мини-сериал" статуэтку завоевала "Американская история преступлений" (The People V. O. J. Simpson: American Crime Story), которая обошла сериалы "Фарго" (Fargo), "Преступление по-американски" (American Crime), "Ночной администратор" (The Night Manager) и "Корни" (Roots). "Лучшим телефильмом" признали специальный эпизод известного британского сериала "Шерлок" (Sherlock) под названием "Безобразная невеста" (The Abominable Bride).

Созданная в январе 1949 года премия "Эмми" рассматривается как аналог "Оскара" в области телевизионного искусства. Победителям вручается трехкилограммовая статуэтка крылатой женщины, олицетворяющей музу искусства, в протянутых руках которой находится атом. Последний символизирует научно-техническую сторону телевидения.