Московский театр мюзикла откроет сезон спектаклем "Принцесса цирка"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Спектакль "Принцесса цирка", в котором зрители увидят опасные цирковые трюки, исполняемые только двумя артистами в мире, откроет 12 октября новый сезон Московского театра мюзикла, а 14 октября состоится его официальная премьера. Об этом в понедельник рассказал на пресс-конференции худрук театра Михаил Швыдкой.

"Это проект, официальная премьера которого состоится 14 октября. Сейчас мы интенсивно репетируем. Репетиции должны соединить музыкальную составляющую с цирковой", - сообщил Швыдкой. "В спектакле есть очень сложные трюки, которые делают всего два человека в мире. Наши артисты серьезно застрахованы, трюки действительно опасные", - отметил он.

Спектакль, основанный на одноименной оперетте Имре Кальмана, создан вместе с известным театрально-цирковым коллективом "7 пальцев" из Канады и стал первым российско- канадским театральным проектом за многие годы. Либретто создали режиссеры постановки Марина Швыдкая и Себастьян Солдевилья. Кроме того, в создании либретто принял участие соавтор постановки "Норд-Ост" Алексей Иващенко, который также выступил и автором стихов.

"Вначале меня испугала просьба постановки такой известной оперетты. Но я по-настоящему влюбился в фильм "Мистер Икс" 1958 года (созданный по оперетте "Принцесса цирка" - прим. ТАСС). Наш мюзикл - очень большой проект, соединяющий цирк, вокал, танец. Надеюсь, нам удастся создать что-то новое, чего еще не было в театре", - сказал Солдевилья. В мюзикле очень сложная хореография, которую ставит Женевьев Дорион-Купал. Она рассказала журналистам, что ей особенно приятно работать в России, так как ее бабушка была русской.

"В оригинальном либретто действие происходит в петербургском театре. Мы перенесли действо в Париж. Думаю, что нашим зрителям будет интересно", - поделилась сорежиссер постановки Марина Швыдкая.

Роль Мистера Икс сыграет Евгений Шириков - ему предстоит не только исполнять вокальные партии, но и демонстрировать смертельный цирковой трюк. Какой именно, создатели спектакля пока не раскрывают. На главную женскую роль (Теодоры) пригласили актрису Юлию Вострилову. По ее словам, от артистов, занятых в мюзикле, требуется и вокальная, и физическая подготовка. "Интересно, что если ты вокально неправильно что-то делаешь, то и двигаешься тоже неправильно. Есть некий зажим", - отметила Вострилова.