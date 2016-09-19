Учреждения культуры с музеями в составе с 1 января будут подчиняться закону "О музеях"

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Учреждения культуры, в составе которых есть музей, с 1 января 2017 года также начнут подчиняться Федеральному закону "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", изменения в который вступят в силу со следующего года. Об этом в понеельник на Всероссийском совещании руководителей музыкальных музеев в Музее им. Глинки сообщила начальник отдела музейного фонда РФ департамента культурного наследия Минкультуры России Наталия Чечель.
Она отметила, что внесение изменений в ФЗ коснется учетной документации музеев, упрощения процедуры включения экспонатов в музейный фонд, а также статуса музеев, которые находятся в составе подразделений учреждений культуры. Например, таким образом статус федерального музея получит Музей имени Рубинштейна при Московской консерватории. К этому же моменту будут готовы сопутствующие документы, в частности, единые правила (инструкция).
"Таким образом, необходимо обратить на это внимание ректоров учреждений, в составе которых есть музеи, отдельно проинформировать", - сказал президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекций, гендиректор Музейного объединения им. Глинки Михаил Брызгалов.
Всего в совещании руководителей музыкальных музеев приняли участие 28 музеев из 17 субъектов Российской Федерации.