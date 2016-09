Певец Рики Мартин пообещал устроить в Москве "настоящий карнавал"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Известный латиноамериканский певец Рики Мартин прилетел в Москву, где выступит на сцене "Ледового дворца" 20 сентября, и попросил своих поклонников приготовиться к "настоящему карнавалу". Об этом ТАСС сообщили в понедельник российские организаторы выступления артиста.

"Рики Мартин прилетел на частном самолете со своими детьми, - отметили организаторы. - Сегодня певец посвятит свое свободное время репетициям. Артист говорит, что в России особенная публика, он счастлив вновь приехать в Москву и просит всех готовиться к настоящему карнавалу". Они добавили, что сыновья исполнителя - восьмилетние близнецы Маттео и Валентино - впервые оказались в столице России.

Концерт Рики Мартина пройдет на новой столичной площадке "Ледовый Дворец" спортивно-развлекательного квартала "Парк легенд". По словам устроителей выступления, шоу состоится в рамках мирового тура Рики Мартина, получившего название One WorldTour. Это уже десятые по счету гастроли певица. "Музыкант обещает исполнить не только любимые всеми хиты, но и новые песни, которые вошли в альбом 2015 года A Quien Quiera Escuchar", - уточнили организаторы.

Рики Мартин известен своими композициями, среди которых Bomba, Shake Your Bon-Bon, Vida, The Cup of Life, Loaded и многие другие. Самая известная песня артиста - Livin’ la Vida Loca - была распродана восьми миллионами копий, став одним из самых продаваемых синглов в мире. Первый англоязычный альбом певца под одноименным названием Ricky Martin был распродан 22 миллионами копиями и стал одной из самых продаваемых пластинок в мире в 1999 году.

Всего на счету Рики Мартина более 70 млн проданных альбомов, 95 "платиновых" песен, шесть альбомов, ставших первыми в рейтинге Billboard. Также певец является обладателем наград American Music Awards, Grammy Awards, World Music Awards, Billboard Music Awards, MTV Music Video Award и других. Артист выступает с концертами в более чем 60 странах по всему миру.