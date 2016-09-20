"Бурановские бабушки" сняли клип на песню, посвященную ЧМ-2018 по футболу

Хоккеисты сборной России проиграли команде Швеции на Кубке мира

Хоккеисты сборной России проиграли команде Швеции на Кубке мира 19 сентября, 0:48

Сборная России обыграла команду Северной Америки в матче Кубка мира

Сборная России обыграла команду Северной Америки в матче Кубка мира 20 сентября, 5:50

Пешеходный переход у Московского зоопарка дорисовали до настоящей зебры

Пешеходный переход у Московского зоопарка дорисовали до настоящей зебры 20 сентября, 11:22

AliExpress открыла в Москве первый постоянный шоу-рум

AliExpress открыла в Москве первый постоянный шоу-рум 20 сентября, 12:09

© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018

© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018

© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018

© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018

© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018

© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018

© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018

© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018

© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018

© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018

© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018

© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018

© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018

© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018

© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018

© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018

© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018

© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018

© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018

© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018