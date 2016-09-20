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"Бурановские бабушки" сняли клип на песню, посвященную ЧМ-2018 по футболу

Культура
20 сентября, 15:26 UTC+3 САМАРА САМАРА 20, сентября. /ТАСС
Ролик был записан во время выступления коллектива перед игрой между "Крыльями Советов" и московским ЦСКА 18 сентября
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© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018
© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018
© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018
© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018
© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018
© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018
© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018
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© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018
© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018
© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018
© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018
© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018
© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018
© Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018

САМАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Фольклорный ансамбль "Бурановские бабушки" снял клип на песню "Оле-Ола", посвященную чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

Видео, которое во вторник появилось на видеохостинге YouTube, смонтировано из фрагментов выступления коллектива с этой композицией перед игрой седьмого тура чемпионата России между самарскими "Крыльями Советов" и московским ЦСКА (1:2). Матч прошел 18 сентября на самарском стадионе "Металлург".

Welcome2018·com - портал болельщиков ЧМ-2018

Это уже не первое выступление группы из удмуртского села Бураново, посвященное футболу. В июне "бабушки" записали на площади Куйбышева в Самаре видеообращение к сборной России, которая готовилась к выступлению на чемпионате Европы во Франции. Тогда участницы вышли на футбольное поле и исполнили на камеру песню Party for everybody, с которой заняли второе место на конкурсе "Евровидение" в 2012 году.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на- Дону. Самара примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, в том числе встречу сборной России, игру 1/8 финала и четвертьфинал.

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"Бурановские бабушки" сняли клип на песню, посвященную ЧМ-2018 по футболу
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