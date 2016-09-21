Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд рассмотрит иск Глеба Самойлова о запрете брату исполнять 172 песни "Агаты Кристи"

Культура
21 сентября, 0:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Претензии музыканта связаны с гастрольным туром Вадима Самойлова "Агата Кристи. Все хиты", который проходит по городам России с 2015 года
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы в среду рассмотрит требование бывшего солиста рок-группы "Агата Кристи" Глеба Самойлова запретить своему брату Вадиму исполнять 172 песни группы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Смотрите также
Глеб Самойлов
Глеб Самойлов просит СК возбудить уголовное дело против своего брата Вадима

Глеб Самойлов подал иск к своему старшему брату Вадиму с требованием запретить исполнять написанные им песни. По мнению истца, Вадим Самойлов нарушает его авторские права. Претензии музыканта связаны с гастрольным туром Вадима Самойлова "Агата Кристи. Все хиты", который проходит по городам России с 2015 года. Как считает Глеб Самойлов, Вадим исполняет песни группы без разрешения брата, который является автором большинства произведений.

"Иск носит не имущественный характер, то есть Глеб не требует никакого возмещения вреда. Он просто просит запретить исполнение 172 песен. Это практически весь "золотой" репертуар группы "Агата Кристи", - рассказала ранее ТАСС представитель истца.

Смотрите также
Глеб Самойлов
Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов просит суд запретить брату исполнять 172 песни

Ранее в суде Вадим Самойлов признал, что им исполняется только 21 песня из указанных в иске 172.

Кроме гражданского иска, Глеб Самойлов также обратился в столичное управление Следственного комитета с заявлением о возбуждении уголовного дела против своего брата Вадима по статье "Нарушение авторских и смежных прав". В настоящее время по заявлению проводится доследственная проверка.

Рок-группа "Агата Кристи" была основана в 1985 году. Более 10 лет она являлась одним из самых популярных российских музыкальных коллективов. В 2010 году братья Самойловы записали последний альбом "Эпилог", после чего группа официально распалась.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
"Рай" Кончаловского: что мы знаем о фильме, выдвинутом на премию "Оскар"
7
"Бурановские бабушки" сняли клип на песню, посвященную ЧМ-2018 по футболу
Актеры сериала "Игра престолов" Мэйси Уильямс, Эмилия Кларк, Софи Тернер и Кит Харингтон
9
Сериал "Игра престолов" завоевал главную награду телепремии "Эмми"
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Анджелина Джоли назвала Брэда Питта опасным для их детей
2
В центре Москвы полиция пресекла акцию протеста таксистов
3
Скандальный берлинский политик изнасиловал и убил мужчину, а затем покончил с собой
4
Путин установил предельную штатную численность центрального аппарата Росгвардии
5
"Бранджелина" распалась: Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся
6
В Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате пенсионерам
7
Де Мистура: ситуация с обстрелом гумконвоя в Сирии полностью меняет ситуацию
Темы дня
Реклама