Суд рассмотрит иск Глеба Самойлова о запрете брату исполнять 172 песни "Агаты Кристи"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы в среду рассмотрит требование бывшего солиста рок-группы "Агата Кристи" Глеба Самойлова запретить своему брату Вадиму исполнять 172 песни группы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Глеб Самойлов подал иск к своему старшему брату Вадиму с требованием запретить исполнять написанные им песни. По мнению истца, Вадим Самойлов нарушает его авторские права. Претензии музыканта связаны с гастрольным туром Вадима Самойлова "Агата Кристи. Все хиты", который проходит по городам России с 2015 года. Как считает Глеб Самойлов, Вадим исполняет песни группы без разрешения брата, который является автором большинства произведений.

"Иск носит не имущественный характер, то есть Глеб не требует никакого возмещения вреда. Он просто просит запретить исполнение 172 песен. Это практически весь "золотой" репертуар группы "Агата Кристи", - рассказала ранее ТАСС представитель истца.

Ранее в суде Вадим Самойлов признал, что им исполняется только 21 песня из указанных в иске 172.

Кроме гражданского иска, Глеб Самойлов также обратился в столичное управление Следственного комитета с заявлением о возбуждении уголовного дела против своего брата Вадима по статье "Нарушение авторских и смежных прав". В настоящее время по заявлению проводится доследственная проверка.

Рок-группа "Агата Кристи" была основана в 1985 году. Более 10 лет она являлась одним из самых популярных российских музыкальных коллективов. В 2010 году братья Самойловы записали последний альбом "Эпилог", после чего группа официально распалась.