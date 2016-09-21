СМИ: басист австралийской рок-группы AC/DC Клифф Уильямс завершает карьеру

СИДНЕЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Басист легендарной австралийской рок-группы AC/DC Клифф Уильямс решил распрощаться с шоу-бизнесом. Об этом сообщил в среду в своей электронной версии журнал Rolling Stone.

"Вот и все, пришло мое время уйти", - приводит издание слова Уильямса.

Он упомянул многочисленные изменения, которые произошли в лагере AC/DC. Так, в течение небольшого промежутка времени коллектив покинули ритм-гитарист Малкольм Янг, вокалист Брайан Джонсон и ударник Фил Радд.

"Все меняется, не в этом дело, - сказал Уильямс. - Просто я решил уйти с дороги и заниматься тем, что я обычно делаю в перерывах между гастролями".

Он добавил, что с нетерпением ожидает заслуженного отдыха, чтобы проводить больше времени со своей семьей.

Уильямс присоединился к группе AC/DC, сформированной в 1973 году братьями Малкольмом и Энгусом Янгами, в 1977 году. В июле этого года, спустя 40 с лишним лет с момента начала музыкальной деятельности, он начал намекать на грядущий отход от дел.