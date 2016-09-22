Русский музей покажет произведения Кандинского и современников на выставке к его 150-летию

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Русский музей покажет произведения Кандинского и современников на выставке к его 150-летиюКультура 22 сентября, 0:41
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Русский музей открывает к 150-летию со дня рождения Василия Кандинского выставку его произведений из лучших отечественных музейных и частных собраний. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
"В состав выставки, приуроченной к 150-летию со дня рождения Кандинского, наряду с живописными и графическими произведениями этого мастера и образцами авторского фарфора, войдут работы его знаменитых современников: Николая Рериха, Елены Поленовой, Сергея Малютина, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Давида Бурлюка, Алексея Явленского, Марианны Веревкиной и других", - сказали в пресс-службе.
Произведения для экспозиции в корпусе Бенуа Михайловского дворца предоставили Государственная Третьяковская галерея, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственный Эрмитаж и другие музеи, а также частные коллекционеры. Акцент на выставке будет сделан на ранних произведениях знаменитого художника, чтобы показать зрителю, что послужило основой его вдохновения. "На выставке в Русском музее творчество этого мастера будет представлено в аспекте национальных истоков его ранних фигуративных произведений и абстрактных полотен 1910-х годов", - рассказали в музее. Вместе с картинами Кандинского и его современников на выставке будут показаны иконы северного письма, лубки и образцы русского народного искусства, поразившие молодого Василия Кандинского своей красочностью и яркой декоративностью и, по мнению экспертов, оказавшие существенное влияние на формирование его живописной системы.
Василий Кандинский считается одним из основоположников абстракционизма. Он был также исследователем-этнографом и искусствоведом, автором нескольких книг об искусстве. Он учился на юриста, но в 30 лет почувствовал, что его предназначение иное, и отправился учиться живописи в Германию, которая славилась своими художественными школами. Как вспоминали современники Кандинского, учителя часто критиковали его за слишком яркие цветовые решения и излишне вольную компоновку картины.
Переходным произведением от реализма к новому направлению в живописи Кандинского искусствоведы считают картину "Синий всадник" 1903 года. Она открыла цикл абстрактных работ художника.