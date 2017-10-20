Насколько хорошо вы знаете ABBAКультура 20 октября, 17:20
От "Философского камня" до пьесы "Проклятое дитя": 13 вопросов о вселенной "Гарри Поттера"Культура 20 октября, 17:10
Осужденный экс-губернатор Новосибирской области Юрченко назвал приговор неправосуднымПроисшествия 20 октября, 17:07
Хантсман заявил, что будет продвигать возможности для взаимных поездок граждан РФ и СШАМеждународная панорама 20 октября, 17:05
AP: вооруженный мужчина пытался угнать автомобиль на съемках фильма с Дензелом ВашингтономПроисшествия 20 октября, 16:52
Касаткина вышла в финал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 20 октября, 16:50
Адаптационные работы на стадионах ЧМ-2018 по футболу пройдут в январе-мартеСпорт 20 октября, 16:47
Участникам фестиваля в Сочи ежедневно готовят 53 тыс. порций из 24 тонн продуктовОбщество 20 октября, 16:46
Поклонская опровергла публикации о наличии у нее гражданства УкраиныОбщество 20 октября, 16:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
День 20 октября в мире Гарри Поттера ничем не примечателен — он упоминается лишь один раз в пятой книге, когда Невилл Долгопупс научился использовать заклинание "Экспеллиармус!" и успешно обезоружил Гермиону Грейнджер. Между тем в мире реальном 20 октября 2017 года происходит большое событие для всех фанатов поттерианы: открывается выставка "Гарри Поттер: история магии". На ней можно будет увидеть настоящие зарисовки и манускрипты Джоан Роулинг, соседствующие с различными магическими артефактами — метлами, книгами заклинаний, костями дракона и волшебными кристаллами.
Рекордные 30 тыс. билетов на выставку были раскуплены за считаные дни. Впрочем, чтобы вновь ощутить магию "Гарри Поттера", не обязательно лететь в Лондон, — можно перечитать книгу, пересмотреть фильм... или пройти наш тест! ТАСС предлагает вам проверить, насколько хорошо вы помните, как правильно "включить свет" при помощи магии, что нужно заказывать в "Трех метлах" и какие артефакты входят в базовый набор "Даров Смерти".