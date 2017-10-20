От "Философского камня" до пьесы "Проклятое дитя": 13 вопросов о вселенной "Гарри Поттера"

День 20 октября в мире Гарри Поттера ничем не примечателен — он упоминается лишь один раз в пятой книге, когда Невилл Долгопупс научился использовать заклинание "Экспеллиармус!" и успешно обезоружил Гермиону Грейнджер. Между тем в мире реальном 20 октября 2017 года происходит большое событие для всех фанатов поттерианы: открывается выставка "Гарри Поттер: история магии". На ней можно будет увидеть настоящие зарисовки и манускрипты Джоан Роулинг, соседствующие с различными магическими артефактами — метлами, книгами заклинаний, костями дракона и волшебными кристаллами.

Рекордные 30 тыс. билетов на выставку были раскуплены за считаные дни. Впрочем, чтобы вновь ощутить магию "Гарри Поттера", не обязательно лететь в Лондон, — можно перечитать книгу, пересмотреть фильм... или пройти наш тест! ТАСС предлагает вам проверить, насколько хорошо вы помните, как правильно "включить свет" при помощи магии, что нужно заказывать в "Трех метлах" и какие артефакты входят в базовый набор "Даров Смерти".