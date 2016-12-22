СМИ: главред итальянской версии журнала Vogue скончалась от рака на 67-м году жизни

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Франка Соццани, занимавшая с 1988 года пост главного редактора итальянской версии журнала моды Vogue, скончалась в четверг в Милане в возрасте 66 лет. Об этом сообщила электронная версия газеты Corriere della Sera.
Причиной смерти стал рак, о болезни Соццани знали немногие, отмечает издание. По данным газеты, Соццани возглавляла благотворительный фонд, действующий при Европейском институте онкологии.
В 2012 году Соццани была удостоена французского ордена Почетного легиона. В 2014 году она стала послом Всемирной продовольственной программы ООН.
"Мир моды в трауре", - приводит издание слова Джонатана Ньюхауса, главы издательства Conde Nast International, издающего журналы Vogue.