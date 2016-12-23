В Москве проходит прощание с артистом Вячеславом Шалевичем

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РСФСР Вячеславом Шалевичем началось в Государственном академическом театре имени Вахтангова, где он работал всю свою жизнь. Проститься с актером пришли несколько сотен человек - его коллеги, друзья и зрители.
На сцене - декорации из знаменитого спектакля "Пристань", в котором артист играл последние годы. Одними из первых проститься с Шалевичем пришли актрисы Людмила Максакова и Ирина Купченко - они играла с ним в многих постановках, в том числе и в "Пристани". Художественный руководитель театра Римас Туминас помогал администраторам организовать прощание.
Шалевич скончался в минувшую среду, 21 декабря, на 83-м году жизни. Гражданская панихида, по традиции Вахтанговского театра, проводиться не будет, прощание должно завершиться в 11:30 мск, затем состоятся похороны на Ваганьковском кладбище.