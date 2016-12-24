Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Омский цирк открылся к Новому году, несмотря на трудности с финансированием

Культура
24 декабря, 18:29 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
Цирк открылся программой "Новый год в новом цирке!"
Материал из 1 страницы

ОМСК, 24 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Реконструкцию Омского государственного цирка удалось завершить в юбилейном для Омска 2016 году, несмотря на трудности с финансированием. Об этом заявил ТАСС министр культуры России Владимир Мединский. Цирк открылся  программой "Новый год в новом цирке!".

"Ситуация с недофинансированием была сложная. Мы смогли убедить депутатов Госдумы и министерство финансов России выделить дополнительное финансирование всей цирковой системе, что позволило открыть цирк в этом году", - признал Мединский.

Министр пояснил, что задача стояла в том, чтобы закончить работы до Нового года. "Самая главная пора - это, конечно, зимние каникулы. Цирк - не просто развлечение, а место, куда ходят семьями. Такие воспоминания остаются в памяти на всю жизнь", - отметил он.

"Сегодня мы собрали в Омске самые лучшие номера, - рассказал, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, генеральный директор ФКП "Росгосцирк" Дмитрий Иванов. - Это - лауреаты международного циркового фестиваля в Монте-Карло и других фестивалей, лучшие российские клоуны. Сейчас мы формируем программы на следующие периоды и надеемся, что привезем сюда не только лучшие номера "Росгосцирка", но и зарубежных исполнителей".

Реконструкция цирка началась в ноябре 2015 года, капитальный ремонт здания обошелся более чем в 525 млн рублей. Генеральный директор компании-подрядчика "Строительные технологии" Анатолий Матвеев рассказал ТАСС, что в здании проведена замена всех инженерных сетей, установлена современная система вентиляции и кондиционирования. Реконструированы интерьер, внешний вид здания, закулисное пространство, включая помещения, где содержатся животные. В зале смонтировано новое световое и звуковое оборудование, которое будет подстраиваться под каждый номер.

"Это здание не ремонтировалось несколько десятилетий, - заявил журналистам на церемонии открытия губернатор Омской области Виктор Назаров. - Теперь цирк ожил, его нужно наполнить жизнью. Благодаря установке большого экрана здесь будут проводиться не только цирковые представления, но и демонстрации фильмов, тематические показы для школьников".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Горбачев принял участие в передаче Музею русского импрессионизма картин Шмарова
6
"Рай" Кончаловского: что мы знаем о фильме, номинированном на премию "Оскар"
12
У Третьяковки выстроилась очередь желающих попасть на выставку из Музеев Ватикана
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Пан Ги Муна подозревают в получении взяток на сумму более $200 тысяч
2
"Путин празднует успех за успехом": мировые СМИ о большой пресс-конференции президента РФ
3
Пять человек погибли в ДТП в Северной Осетии
4
На юге Москвы в результате пожара в квартире пострадали двое детей
5
Двое мужчин погибли в Башкирии на территории бывшей воинской части
6
Более 100 лыжников раскритиковали работу МОК и FIS в области борьбы с допингом
7
Кабмин РФ утвердил трансферты регионам на доплаты к пенсиям
Темы дня
Реклама