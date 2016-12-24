Омский цирк открылся к Новому году, несмотря на трудности с финансированием

ОМСК, 24 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Реконструкцию Омского государственного цирка удалось завершить в юбилейном для Омска 2016 году, несмотря на трудности с финансированием. Об этом заявил ТАСС министр культуры России Владимир Мединский. Цирк открылся программой "Новый год в новом цирке!".

"Ситуация с недофинансированием была сложная. Мы смогли убедить депутатов Госдумы и министерство финансов России выделить дополнительное финансирование всей цирковой системе, что позволило открыть цирк в этом году", - признал Мединский.

Министр пояснил, что задача стояла в том, чтобы закончить работы до Нового года. "Самая главная пора - это, конечно, зимние каникулы. Цирк - не просто развлечение, а место, куда ходят семьями. Такие воспоминания остаются в памяти на всю жизнь", - отметил он.

"Сегодня мы собрали в Омске самые лучшие номера, - рассказал, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, генеральный директор ФКП "Росгосцирк" Дмитрий Иванов. - Это - лауреаты международного циркового фестиваля в Монте-Карло и других фестивалей, лучшие российские клоуны. Сейчас мы формируем программы на следующие периоды и надеемся, что привезем сюда не только лучшие номера "Росгосцирка", но и зарубежных исполнителей".

Реконструкция цирка началась в ноябре 2015 года, капитальный ремонт здания обошелся более чем в 525 млн рублей. Генеральный директор компании-подрядчика "Строительные технологии" Анатолий Матвеев рассказал ТАСС, что в здании проведена замена всех инженерных сетей, установлена современная система вентиляции и кондиционирования. Реконструированы интерьер, внешний вид здания, закулисное пространство, включая помещения, где содержатся животные. В зале смонтировано новое световое и звуковое оборудование, которое будет подстраиваться под каждый номер.

"Это здание не ремонтировалось несколько десятилетий, - заявил журналистам на церемонии открытия губернатор Омской области Виктор Назаров. - Теперь цирк ожил, его нужно наполнить жизнью. Благодаря установке большого экрана здесь будут проводиться не только цирковые представления, но и демонстрации фильмов, тематические показы для школьников".