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Состояние актрисы Кэрри Фишер стабилизировалось после сердечного приступа

Культура
26 декабря, 0:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
У артистки случился сердечный приступ на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес
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Кэрри Фишер

Кэрри Фишер

© Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Состояние киноактрисы Кэрри Фишер, известной по роли принцессы Леи в киноэпопее "Звездные войны", стабилизировалось. Информация о ее самочувствии в случае изменений будет своевременно доводиться до поклонников. Об этом сообщила в воскресенье 84-летняя актриса Дебби Рейнолдс, мать госпитализированной после сердечного приступа звезды.

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"Кэрри находится в стабильном состоянии. Если произойдут изменения, мы поделимся этой информацией", - написала Рейнолдс на своей страничке в сервисе микроблогов Twitter. Она поблагодарила поклонников и друзей за добрые пожелания и молитвы о выздоровлении дочери.

У 60-летней актрисы случился сердечный приступ на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. Фишер понадобилась срочная медицинская помощь, которую оказал ей медик, также летевший указанным рейсом. После приземления находившуюся без сознания актрису доставили в больницу им. Рональда Рейгана при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Его администрация не комментирует состояние пациентки.

Фишер, родившаяся в Лос-Анджелесе в 1956 году, известна зрителям прежде всего своей ролью принцессы Леи в "Звездных войнах". Последний раз она появлялась на экранах в прошлом году, когда вышел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы" (Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, 2015). Сообщалось, что актриса также сыграет в следующей части саги, выход которой запланирован на конец 2017 года.

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